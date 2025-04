OKO 200 Srba iz svih krajeva AP Kosova i Metohije krenulo je jutros peške ka Beogradu kako bi u subotu 12. aprila stigli na veliki narodni skup koji se održava u srpskoj prestonici.

EMOTIVNO! Video koji nijednog Srbina neće ostaviti ravnodušnim

Dok se promrzli od snega i mećave koja ih je sačekala na putu probijaju do Beograda, Srbi sa Kosmeta nisu odustali u nameri da dođu do prestonice, kako bi na skupu, koji će biti održan od 11. do 13. pružili podršku predsedniku Vučiću.

Emotivna scena koju su zabeležili reporteri "Novosti" zabeležena je u mestu Ušće gde su pešake dočekali građani. Dok odjekuje "Kosovo je srce Srbije", narod sa KiM se služi pogačom.

Srbi sa KiM: "Nema predaje!"

- Hteo bih da se zahvalim narodu ovde koji nas je dočekao ovde ovako divno. Hvala im na tome. Jako smo uzbuđeni. Krenuli smo sa KiM, put do Beograda uprkos ovom lošem vremenu. Znači izdržali smo nekako da dođemo, pa idemo dalje. Nema predaje, nema prestanka. Idemo dalje do kraja! Hteo bih da kažem pre svega da smo došli da podržimo našu državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Želimo da mu pružimo punu podršku u svemu i to je to. - rekao je jedan od učesnika.

Na pitanje kako su, oni su rekli da su zaista umorni.

- Verujete mnogo smo umorni. Bili su loši uslovi, kiša, sneg.. jedva smo uspeli da izdržimo. Sa punom verom i snagom, znamo gde idemo i znamo koga da podržimo. Idemo do kraja.

Načelnik Raškog okruga: Posebna mi je čast što imam priliku da dočekam našu braću sa KiM

Stefan Adžić, načelnik Raškog okruga kazao je da mu je posebna čast što ima priliku da dočeka našu braću sa Kosova i Metohije.

Doček po srpskom običaju

Srbi sa Kosmeta dočekani su sa hlebom i solju na svom putu ka Beogradu u Ušću.

Dok sneg veje oni ne ispuštaju zastavu Srbije

Pogledajte neverovatne slike pešaka sa KiM koji se keoz snežnu mećavu probijaju do Beograda da bi prisustvovali velikom narodno skupu u subotu 12. aprila i podržali državu Srbiju i predsednika Vučića, kao i Pokret za narod u državu.

Prolaze kroz nemoguće uslove

Srbi sa KiM koji pešače ka Beogradu nastavljaju da hodaju bez obzira na nemoguće uslove.

Iako su na udaru nevremena, idu ka Ušću i šalju poruku "Nema predaje!"

Srbi sa KiM stigli u Biljanovac

U Raški su ih, u znak podrške, dočekali brojni građani koji su im zahvalili na podvigu i odlučnosti da istraju na ovom putu punom napora.

Na skupu biće razvučena najduža zastava Srbije ikada

Kako "Novosti" saznaju, tokom skupa u Beogradu na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić za formiranje pokreta koji je najavio, biće razvučena najduža zastava Srbije ikada viđena na ulicama Beograda.

Hrabro ka Beogradu

Grupa je stigla sa zakašnjenjem u Biljanovac, a vejavica koja ne prestaje otežava im kretanje.

Uprkos svemu, odlučili su da nastave dalje, bez obzira na teške vremenske uslove.

Po kiši, vetru i snegu

Iako padaju kiša i sneg i duva vetar, Srbi su odlučni da stignu u Beograd.

Kako su istakli, na ovaj način žele da podrže predsednika Aleksandra Vučića, svoju državu Srbiju i pruže podršku Pokretu za narod i državu koji treba da bude predstavljen.

Paraatletičar Ivan Cvetković iz Straže kod Novog Brda rekao je da su ljudi krenuli put Beograda kako bi podržali predsednika i državu Srbiju koji su uvek bili uz svoj narod u AP KiM.

- Ovo loše vreme, kiša i sneg nas neće sputavati da ostvarimo naš cilj i stignemo živi i zdravi na veliki skup koji se održati u subotu. Mi sa Kosova i Metohije ćemo braniti naše interese i u Beogradu jer je naša država napadnuta kako sa strane, tako i spolja. Ovi momci koji su iza mene dolaze iz svih krajeva Kosova i Metohije. Živela Srbija i naš predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Cvetković.

Milan Rajek iz Kosovske Mitrovice izjavio je da su se građani složno, sa severa i juga okupili po lošem vremenu da krenu u Beograd i stignu na veliki narodni skup.

- Želimo da pružimo podršku predsedniku republike zato što je on uvek bio uz nas kada je bilo najteže, naša država je bila uz nas. Mi ćemo danas lagano krenuti put Beograda, nas oko 200 i nadamo se da ćemo sbi, iako vidimo kakvo je vreme da stignemo živi i zdravi u Beograd - rekao je Rajek.

Dodao je da će se kretati u zavisnosti od toga kako se budu osećali.

- Videćemo kako će ljudi da se osećaju, to je najbitnija stvar. Pešačimo skoro 300 kilometara. Pravićemo pauze za doručak, za ručak, da vidimo kako koga bude služilo zdravlje. Nadam se da ćemo živi i zdravi da stignemo u subotu u Beograd - rekao je Rajek.

Ka Beogradu su krenuli i Srbi iz Gračanice i okolnih mesta centralnog dela pokrajine, Kosovskog Pomoravlja, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, Leposavića.

Oni će do Beograda peške preći više od 250 kilometara, kako bi svojim gestom pokazali koliko vole svoju državu Srbiju, a sa sobom ponosno nose i srpske trobojke, javlja dopisnik Tan‌juga.

Ovo nije prvi put da Srbi sa KiM pešače ka Beogradu i prelaze stotine kilometara kako bi pokazali svoju podršku Srbiji i Vučiću.

Na sličan gest su se opredelili i 2023. godine, kao i 2019. godine.