"VREME U KOM ŽIVIMO NAJKOMPLIKOVANIJE U POSLEDNJIH 50-60 GODINA" Vučić se obraća građanima iz Bugarske

PREDSEDIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Bugarskoj.

Foto: Printskrin TV Pink

- Imali smo večeru tzv. Akaba procesa, koji je osnova jordanski kralj Abdulah Drugi još 2016. godine. On je večeras i sutra sa nama - kazao je Vučić.

Najavio je bilaterali sastanak sa predsednikom Bugarske.

- Zamoliću da Bugarska potvrdi učešće u Ekspu, već imamo potvrdu 87 zemalja - rekao je on.

Dodao je da je dugo razgovarao sa predsednicima Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.

- Što se bezbednosnih pitanja tiče, u uslovima potpunog geopolitičkog magnovenja, naravno da imamo problema, pogledajte situaciju u BiH i Republici Srpskoj, odluku Nemačke i Austrije da zabrane ulazak predsedniku Republike Srpske Dodiku, Viškoviću i Stevandiću, odnosi Beograda i Prištine, i mnoge druge stvari koje nisu tako jasno, do toga da globalni poredak sa novim taksama menja stvari, odnos Rusije i Ukrajine... Svaka reč je postala predmet ispitivanja i sagledavanja, strašno je važna uloga naše zemlje. Zato su nam važni mir i stabilnost. Vreme u kome živimo je najkomplikovanije u poslednjih 50-60 godina - rekao je Vučić.

Kazao je da neće tražiti objašnjenje o sporazumu u oblasti bezbednosti koji su potpisali Albanija, tzv Kosovo i Hrvatska jer, kako je dodao, to je pokretao u razgovorima sa generalnim sekretarom Markom Ruteom i čelnicima Evropske unije.

- Osim sleganja ramenima i, eto, desilo se, drugi odgovor nisam mogao da očekujem, ni da dobijem. U skladu sa tim smo i mi reagovali. Savezništva su važna, ali je važno da jačamo svoju poziciju. Srbija će nastaviti da radi na jačanju svoje vojske, svih svojih bezbednosnih kapaciteta, da bismo mogli da garantujemo mir svakom detetu u našoj zemlji, svakom čoveku, svakoj baki, svakom deki, svakome ko živi u našoj zemlji - kazao je Vučić.

Kako je dodao, to je jedan od razloga što Srbija sve snažnije ide u sporazum u toj oblasti sa Mađarskom.

Vučić ističe da se na taj način ne prave političke kontre, već polako, dubinski i sadržinski pokušava da se pruži odgovor na bezbednosne izazove.

Kako je istakao, veliki izazov za Srbiju je sve što se zbiva oko Republike Srpske.

- Ono što mene brine to je nedostatak želje sa kompromisom. Ja sam svuda razgovarao sa svima, od Brisela, juče sa Englezima, sa svima. Ja vidim njihovu veoma, veoma oštru opredeljenost, oni ne bi rekli protiv Republike Srpske, ja bih rekao, oni bi rekli to je protiv neustavnog delovanja Milorada Dodika - kazao je.

Vučić dodaje da kada se zvaničnicima spomene neustavno delovanje svih međunarodnih faktora i Sarajeva, to njih ne zanima.

- Njihov cilj je funkcionalna Bosna, što znači Bosna u kojoj Republika Srpska neće zadržati ingerencije koje je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za činjenice, za pravo, za sve drugo, baš ih briga sve zajedno - naveo je Vučić.

Vučić navodi da nikoga nije briga što Priština ne poštuje Sporazum o regionalnoj policiji, Sporazum o pravosuđu i tužilaštvu, što se ne poštuje šest od 15 tačaka Briselskog sporazuma sa formiranjem Zajednice srpskih opština.

- Formalno će reći da ih je briga, a suštinski nije ih briga. To je njihovo čedo koje će da čuvaju, a Srbija istovremeno zna svoju poziciju, znamo da smo mali u odnosu na te velike, znamo da smo im suprotstavljeni po pitanju poštovanja međunarodnog javnog prava, normi Ujedinjenih nacija. Moramo da budemo obazrivi, ali dovoljno čvrsti, dovoljno hrabri i dovoljno snažni da čuvamo svoju poziciju - poručio je Vučić.

Trampove tarife su po čudnoj formuli izračunate, naveo je on.

- Oni računaju nivo robne razmene i kažu da Srbija ima 600 miliona suficita. On tih 600 miliona podeli sa ukupnom trgovinskom razmenom i onda kaže to je 74% i podeljeno sa dva to je 37%. Iz mnogo razloga je to čudno, ali siguran sam da ćemo o tome moći da razgovaramo sa našim američkim partnerima i Donaldom Trampom - rekao je Vučić.

Uveren je da ćemo u naredna tri meseca problem rešiti.

Kad je u pitanju izbor mandatara, ističe da postoji dilema u SNS između dva kandidata.

Jedan je stranački, a drugi je nestranački, naveo je.

Očekuje da ga sutra uveče obaveste o odluci, a prekoustra da na svojim organima donesu konačnu odluku.

- Posle toga ću ja, uveren da imaju većinu, obavestiti javnost ko nam je mandatar, a onda ima desetak dana da predloži novu vladu i da ona bude izabrana. Nadam se da neće morati da bude 18, na Veliki petak. Mnogo važnih zadataka je pred Srbijom, posebno do 1. decembra 2026. godine - rekao je on.

Ističe da je uvek srećan kad lider SSP Dragan Đilas napada njegovu porodicu.

- Posebno sam srećan kada polazeći od sebe misli da su svi drugi siledžije i nasilnici, a naročito mi je značajno kada govori o tome ko su moji politički idoli, a onda konstatuje da sam ih ja smenio - kazao je Vučić i rekao da je to kontradikcija.

Ističe da nikoga nije smenio, a da bi bilo dobro da neki ljudi imaju malo više poštovanja za ženu, decu i tuđe porodice, "sve ono što nikad nisu imali".

- Ponosan sam što sam se uvek trudio da budem pažljiv prema svim članovima svoje porodice, a teško da sam najbolji tata na svetu, ali se trudim da vreme koje provedem sa njima bude lepo - rekao je predsednik Srbije.

Foto: Printskrin TV Pink

Kad je u SBB lagali sportske komentatore.

- Prodali su te firme da bi strpali pare u svoje džepove, rekli su im da će da rade na portalu, a na kraju će pola ili sve da ih otpuste. Njih ne interesuju ljudi i ljudske priče. Njih interesuju samo pare za njih i njihove džepove - rekao je Vučić.

Neće da priznaju narode da su strpali pare u svoje džepove, navodi on.

- Sad su dobili nalog da opet govore "zla država", pa nije te bilo sramota da od te "zle države" uzmeš 600 miliona - rekao je on.

Hteli su jednoumlje i da varaju narod, naveo je Vučić.