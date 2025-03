EKSKLUZIVNA VEST Vučić najavio: Očekujem susret sa Donaldom Trampom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da će imati susret sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u naredna dva meseca.

Foto: Tanjug/AP

Predsednik je rekao da je juče imao razgovor sa francuskim predsednikom Emalnuelom Makronom.

- Mi ponekad porazgovaramo o svemu, juče je mene on zvao i ponosan sam na naše prijateljstvo jer mislim da nam donosi mnogo za našu zemlju. Važno nam je da nam se deca vrate u školu, i o tome sam pričao sa njim, od Ukrajine i Rusije do svega drugog, uvek imamo sveobuhvatne razgovore. Mogu da vam kažem da u naredna 2 meseca imam susret i sa Trampom. Ekskluzivno za vas, očekujem taj susret, uvek je moguće da se nešto promeni, ali znate da sam oprezan kada to govorim i to bi bila ogromna čast za nas - otkrio je Vučić.