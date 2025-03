''SLAGALI STE MASNO, POLITIČKI ĆETE ODGOVARATI'' Vučević o napadu na Rome u Novom Sadu: Spin majstori Tepić i Pajtić su uhvaćeni u laži

PREMIJER u tehničkom mandatu Miloš Vučević dao je izjavu za medije povodom napada studenata blokadera na decu romske nacionalne manjine u Novom Sadu.

Foto: Printscreen

- Sa zadovoljstvom ću da podnesem krivične prijave protiv svih onih koji su nas juče bombardovali kako je neko napao studente u Novom Sadu, a to što su, ne znam, student u blokadi, pa ja vam kažem, a gde piše da je neko student u blokadi, pa šta i da jeste i da nije, potpune gluposti, ali i studenti u blokadi i studenti koji nisu u blokadi, i studenti i oni koji nisu studenti moraju pristojno da se ponašaju, ne mogu da maltretiraju ni goste kafane ili restorana ili kafića, kluba, a posebno ne mogu da maltretiraju maloletnu decu, a posebno je osetljivo ako to rade prema nacionalnim manjinama, tu nema opravdanja da li ste vi za ovu ili onu političku opciju ili niste uopšte u politici, ne daje vam niko pravo to da radite. To da su uhvaćeni u velikoj laži, u velikom triku i naravno ovo je nastavak svega onoga što rade, kako oni to zovu ''pumpaju'', rekao je premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević.

- Nakon izmišljene priče o zvučnom topu, više to ni ne spominju, naravno zato što znaju šta će se sad otkriti kad dođe FBI i FSB i ako evropljani budu tražili da njihove neke službe dođu, svi su dobrodošli da sprovedu nezavisnu istragu. I sad ćete videti i ovo do kraj akada budemo išli, a moramo, policija mora ovo sad do kraja da istraži, Tužilaštvo mora do kraja da insistira na ovome videćete da nikakve politike nije bilo do momenta kad opozicioni lideri počieu da ovo zloupotrbljavaju politički- rekao je premijer u tehničkom mandatu.

- E to je prvi kontakt ovog događaja sa politikom, kada nastupaju opozicioni političari koji počinju da spinuju, da pričaju da ovaj događaj ima veze sa politikom, što ej apsolutno nesitinito, odnosno čista laž, na sprskom rečeno-čista laž. I mora jednom da se prekine sa tim, odnosno mora d apostoji odgovornost za izgovorenu reč, to ne znači da nema slobode govora, misli, političkog izražavanja i nastupanja, ali morate da nosite odgovornost. A kao rezultat njihove laži smo imali juče uništavanje imovine Novog Sada, Grada Novog Sada, građana Novog Sada, oni su uništili juče taj lokal nekih ljudi, ja mislim da je to vlasništvo možda i Grada Novog Sada svakako svih građana Novog Sada, uništavali su centar Novog Sada i pokvarili su petak veče mnogim Novosađanima, jer su sebi dali za pravo da oni ukinu noćni život u Novom Sadu, tobože braneći istinu, koju istinu, sve ste slagali. Samo da odgovorite, ko je napao malog Roma, ko je napao malog Roma? Upitao je Vučević.

- Dečko sam svedoči kako su urlali na njih, kako su ih vijali, kako su bežali i skrivali se. A onda su naišli neki ljudi koji su zaštitili male Rome, a onda ovi studenti blokaderi, studenti kako sam razumeo Fakulteta za fizičku kulturu i sport su bili tu, slabiji ne znam ni ja, nije sad to pitanje u koje ja hoću da ulazim, i ako ih je neko fizički napao nije sporno da odgovara, ali to nema veze sa politikom, a očigledno su oni uzrok celog događaja, od njihovog ponašanja u kafiću, do toga šta su radili u centru grada. No, postoje kamere, postoje snimci, postoje svedočenja ljudi, tako da, uhvaćeni ste u laži, dame i gospodo, slagali ste masno i za to ćete politički da odgovarate, politički u smislu da će ljudi videti da ste slagali. Ne može da se pobegne od toga, a lično podnosim krivične prijave protiv svih vas koji ste lagali, pa sada da dokažete da je to tačno što ste rekli, da je neko nekog napao zato što je imao kakvo političko mišljenje, što je apsolutno nesitinito. Jer oni nemaju šta više da ponude ljudima, oni moraju da slažu nešto, da izmisle, da naprave incident, da bi na tome gradili dalju priču. Oni bez incidenata nemaju šta da prave i živi za incidente, oni žive za ensreću, žive za sukobe- rekao je premijer u tehničkom mandatu Vučević.