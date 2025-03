PROFESOR VRANIĆ: Ekspertska vlada bi bila loša za demokratiju, takve vlade nisu demokratski izabrane

PROFESOR FPN Bojan Vranić izjavio je da bi ekspertska vlada bila loša za demokratiju.

- Što se tiče ekspertske vlade, ko god to odabrao kao rešenje - vlast ili ekspertske grupe vezane za studente ili opozicija, to bi bio korak unazad za demokratizaciju! Zašto? Ekspertske vlade nisu demokratski izabrane vlade! To da vi stavite ljude sa znanjem i iskustvom iz neke oblasti, pitanje je da li bi građani glasali baš za te ljude - naveo je on na Blic TV.

