PRITISNUTI SMO SA SVIH STRANA OBOJENOM REVOLUCIJOM Vučić: Imamo problem sa NIS, nadamo da će doći do nekog odlaganja

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je večeras u emisiji "Oko" na Prvom programu RTS-a o najvažnijim temama.

Foto D. Milovanović

- Pritisnuti smo sa svih strana s polja obojenom revolucijom u Srbiji, iznutra nepostojećim svakovrstnim argumentima za rušenje države. Imamo problem sa NIS-om. Ističe rok. Ističe rok i uvode se sankcije naftnoj industriji Srbije. I dalje se nadamo da će doći do nekog odlaganja, ali ako me pitate da li verujemo, to ne verujemo. Takođe, mnogo problema u samom regionu. Pomenuli ste Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, i sada imamo i ove probleme. Moramo sada da šaljemo naše delegacije, pre svega na istok Afrike, gde Kenija ima svog uticaja i da zaustavimo ovo - naveo je predsednik.

BONUS VIDEO JEZIVO: Ovako je opozicija sprovodila nasilje u Skupštini