"NISU PISALI MENI, ALI SU MI PISALI": Rektor deli studente, oni koji žele da uče ga ne zanimaju

PRVI čovek Univerziteta u Beogradu, profesor Vladan Đokić, gostovao je u emisiji oko na RTS.

*Grupa studenta 2.0 podnela je krivičnu prijavu protiv vas tvrdeći da ste ih diskriminisali, da niste ćuli njihove apele da žele da studiraju. Šta vi kažeta zašto im niste odgovorili na mejl ako je tačno da su ga poslali?

-Studentska organizacija 2.0,ja nju sagledavam ovog puta kao još jedan način da se izvrši podela, ovog puta između studenata. Oni su se predstavili “kao studenti koji hoće da uče”, kao da ova druga grupacija koja se nalazi u blokadi jesu studenti koji neće da uče. Ne postoje studenti koji neće da uče, svi studenti hoće da uče, samo ovi studenti koji su u blokadi imaju neki svoj viši cilj koji je baziran na tome, a mi smo učili studente da osim onoga što je vezano za nastavu i nauku postoji i društni angažman i da oni treba da budu aktivni i da svoje stavove o društvu, o pojavama u društvu, nekim nedoslednostima u društvu, o moralu i zakonima u društvu mogu da iznesu. Oni su sada to izneli. Oni takođe žele da uče, ali ne žele da uče dok se ti njihovi zakoni ne ispune.

*Vi ste rektor i jednih i drugih...

I svi profesori i svi fakulteti su podržali takav njihov stav. S druge strane ta grupa 2.0 jeste uputila jedan mejl koji je potpisan sa “Studenti koji žele da uče”, niko nije potpisan i poslat je sa mejla koji nije univezitetski, fakultetski mejl, već neki drugi mejl.

*Još jedna grupa studenata sa Pravnog fakultete, njih 230 tvrdi su vam po istom osnovu pisali i da im niste odgovorili.

-Ta grupa je pisala, ne meni, između ostalih meni ali dekanu svog fakulteta, i svim profesorima Pravnog fakulteta. Postoji prepiska između profesora PF i njih koja se vezuje za to kako bi oni hteli i da se evidentira to ko želi da polaže ispite, a ko ne. Ja sam nekoliko puta razgovarao sa dekanom PF i taj proces njihovog dopisivanja traje već nekoliko meseci. Oni su imali dva susreta sa dekonom PF i to se rešava na nivou fakulteta.