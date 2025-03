ZBOROVI SU LJOTIĆEVSKA ZAMISAO Vučić: Stara mešavina boljševičko-fašističkih ideja, neće na izbore, a hoće prelaznu vladu

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, nalazi se u Briselu gde je razgovarao o svim značajnim temama za našu državu.

Foto: Printscreen

- Jel Dimitrije Ljotić vaskrsao iz groba? Jel bio prisutan? To je ljotićevska zamisao. Stara mešavina boljševičko-fašističkih ideja - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje o zboru građana održanom na Vračaru.

- Neće da izbore, nego na zborove? U svim normalnim zemljama odluke se donose na izborima, a ne na ulici. Oni bi da iskoriste studente blokadere. Pogledajte kakva je to igra teška za studente blokadere. Dobar deo njih bi voleo da u tome učestvuje, ali znaju da čim uđu u to, da postaju Đilasovi pijunu. Kada postajete Đilasov pijun i kada narod sazna da radite za Đilasa, Mariniku i ostale, 30% ljudi odmah odlazi, gubite široki obuhvat koji ste imali. To im se ne čini, a istovremeno bi voleli da još nešto probaju na ulici. Šta god probali na ulici neće proći. Ili će biti formirana vlada u skladu sa voljom većine i zakonima naše zemlje. Ili neće proći pa ćemo da imamo izbore. A prevarantska prelazna vlada možda i bude ako ljudi iz SNS-a mene ne budu želeli da slušaju, i kažu "ne interesuješ nas, mi ćemo da donesemo odluku mimo tvoje volje". Moguće je da budu u pravu, moguće je da im neko izađe u susret, ja neću... Ne postoji taj koji na to može da me natera. Svoj sam život posvetio slobodi Srbije, borbi za Srbiju i napamet mi ne pada da se povinujem najgorima u Srbiji. Na to ne može da me natera ni N1 ni RTS, niti bilo kakve pretnje. Ni meni ni mojoj deci. Ni oni koje mi plaćamo i koji ne smeju da se mešaju na politiku, a mešaju se svaki dan na brutalan način, obmanjujući javnost o svemu što se zbiva u Srbiji, mislim na RTS. I nikakav problem nemam da im u lice kažem da ću da se borim dok sam živ protiv takvih prevaranata i ljudi koji su već razarali našu zemlju, iništili je, doveli je do prosjačnog štapa... Mnogo godina nam je bilo potrebno da je pomognemo i nećemo da je vraćamo na isto mesto gde je bila nekada i što smo davno prevazišli - rekao je Vučić.