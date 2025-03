POMENULI ASADA I KRVOPROLIĆE! Milo Đukanović naredio svojim poslušnicima: Napadajte Aleksandra Vučića i doći ćete na vlast! (VIDEO)

MEDIJI pod kontrolom Mila Đukanovića pokrenuli su specijalnu operaciju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

V.K.

Za vreme trajanja opozicionog protesta, na crnogorskim televizijama pod kontrolom Mila Đukanovića defilovali su osvedočeni hejteri koji su jedan za drugim proglašavali pobedu.

Jedan od sagovornika bio je i Balša Božović.

- Ovo nije krajnji dan, ovo je zapravo početak kraja Vučićevog režima - rekao je on.

I urednik Milove TV Draško Đuranović oduševljeno je posmatrao protest u Beograd:

- Ovo nadilazi samo pojam studentih protesta i mislim da mi moglo da se nazove društvenom revolucijom - rekao je on.

Javio se i srbormzac i advokat Ivana Vukotića Aleksandar Olenik.

- To što živimo sada, to je razvlašćivanje Aleksandra Vučića - kazao je on.

Pomenuli su i Bašara al Asada i krvoproliće.

Pogledajte priloženi snimak: