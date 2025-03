"ONAJ KO JE LAGAO O UPOTREBI ZVUČNOG TOPA MORA DA ZAVRŠI IZA REŠETAKA": Jasna poruka Vučića sa sednice Vlade

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, prisustvujući sednici Vlade Republike Srbije govorio je o laži tajkunskih medija da se na jučerešnjem protestu koristio zvučni top.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

- Veoma je važno i dobro da nije bilo većih nemira i da smo uspeli da sačuvamo u potpunosti mir i stabilnost i nismo koristili policijske snage za smirivanje tenzija, ponosan na činjenicu da smo uspeli da držimo sve pod kontrolom bez ijednog podignutog pendreka. Što nijednoj zemlji u Evropi i svetu nije uspelo. Posebno ne na tako velike skupove.

- Zahtevam od vas, da obavestite narodu o kakvoj laži je reč, jer biste imali 10 hiljada ljudi koji bi vam se javili za pomoć da se to dogodilo - rekao je Vučić o lažima da je sinoć upotrebljen zvučni top.

- Tražim od vas gospođo Popović da i Ministarstvo pravde i tužilaštvo reaguju i ili da gone one koji su to upotrebili, a znamo da nisu. Neka se proveri, neka se povede postupak. Ali neka gone i sve one koji su izašli u javnost sa takvom notornom laži. Neko mora krivično-pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinfromacija, pikušavajući da obmane celokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Republike Srbije. Ili će država da funkcioniše ili se sklonite i pre tog 15. aprila, pa da lepo svi priznamo da smo nenadležni i da ne radimo svoj posao. Jer ako to nije dovoljan poziv tužiocu da treba da reaguje, ne znam šta bi drugo trebalo da bude poziv. Molim vas samo da uradite svoj posao i ništa više. I da narodu bude saopštena istina. Onaj ko je lagao, ko je svesno obmanjivao javnost, a svi znate ko je lagao i ko je obmanjivao javnost i zašto, taj mora da završi iza rešetaka - naveo je Vučić.

- 186 traktora srpskih domaćina bez koji bismo juče imali krvoproliće, svih 186 su uništeni ili teže oštećeni. Neko se temeljno bavio nasiljem i uništavanjem imovine srpskih domaćina koji nisu prebogati kao neki drugi. Oni su rizikovali svoje traktore da bi sačuvali mir i da neka deca ne bi bila napadnuta. Ja sam razgovarao sa Milošem da SNS pošto ima novca u skladu sa zakonom i u kešu i na računu, da pomogne, da to ne ide iz državnog novca, da se to domaćinima nadoknadi. Ali oni koji su to uništavali moraju da odgovaraju, kao i sva lica. Ja ne znam ko je od kojih blokadera napao koga, ali za ono nasilje na Trgu Nikole Pašića koje je zgrozilo celu Srbiju, ona lica koja su šutirala lice na zemlji i tukla, moraju da odgovaraju. Mi moramo da zaštitimo svakog čoveka u ovoj zemlji. Da li nam se sviđa njegovo političko opredeljenje ili ne, to uopšte ne sme da bude važno. Moramo da zaštitimo bezbednost i sigurnost svakog čoveka u ovoj zemlji i pravo da oni koji su ga napali budu odgovorni - naveo je predsednik.