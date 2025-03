EVO KAKO ZVUČI I IZGLEDA ZVUČNI TOP: Razbijanje manipulacije o tome šta se dešavalo na protestima (VIDEO)

IAKO blokaderi tvrde da je na protestu u Beogradu sinoć upotrebljen zvučni top, činjenice govore drugo. Redari blokadera skinuli su prsluke na drugom mestu i zbog drugog incidenta te tada saopštili da protesti nisu više studentski. Sada, ipak odjednom opozicija i grupe za pritisak tvrde da je upotrebljen zvučni top protiv studenta, a što su demantovali i MUP i Ministarstvo odbrane i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Printscreen/TikTok

Naime, stručnjak za "zvučno oružje" koji je, između ostalog testirao i zvučni top u Africi, kaže da ono što se čulo sinoć na protestu u Beogradu uopšte ne zvuči kao zvučni top:

-On je vidljiv, nalazi se na vozilu ili na nekom tronošcu. Veličine do oko metra. Da bi bio efikasan daje pištav, konstantan i usmeren zvuk na otprilike 160 decibela - naveo je i dodao da se sa njega mogu puštati i drugi zvukovi, ali onda to više nije oružje već običan megafon. Ko zna šta je to bilo u pitanju, neki megafon, neki klinci se zezaju ili šta već, masa je bila napeta, tako da što se tiče zvučnog oružja...ovo nije bio zvučni top.

Pogledajte kako izgleda i zvuči zvučni top zaista.

Zvučni top korošćen je tokom protesta na Novom Zelandu 2022. godine, a kako to zvuči i izgleda pogledajte a priloženom video snimku:

Nakon sinoćnjih insinuacija da je policija upotrebila zvučni top kod SKC u trenutku dok su okupljeni na protestu odavali petnaestominutnu poštu stradalima u Novom Sadu, oglasio se prvo MUP, a potom i predsednik Srbije.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) najodlučnije demantuje dezinformacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je, tokom večerašnjeg protesta, upotrebljen zvučni top. MUP nije nikada koristio, niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom. Policajci danas, i pored napada na njih, nisu ni pendrek izvadili, a kamoli upotrebili neko nezakonito sredstvo, poručili su iz MUP.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon protesta u Beogradu i istakao da su sramotne optužbe da je upotrebljen zvučni top.

- Želim da kažem da su sramotne optužbe da je neko koristio zvučni top, prikazujući vojnike i pripadnike "Kobri" da ono što drže je zvučni top. Mi nismo pendrek podigl i upotrebili danas. Trpeli su policajci i pretrpeli sve. Ubačeno je u Pionirski park preko 60 topovskih udara, baklji. Bilo je mnogo nasilja još od juče. Oštećeno je i uništeno više od 100 traktora - naveo je Vučić.

Ministarstvo odbrane kategorički odbacuje notorne laži i neistine koje su iznete u pojedinim medijima i izjavama pojedinaca o upotrebi zvučnog topa tokom protesta održanog 15. marta.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nisu koristili i ne koriste zvučni top kao ni druga sredstva koja nisu predviđena zakonom.

I reporter N1 demantovao neistine o zvučnom topu

Petar Gajić, reporter N1, stajao je na svega 150 metara od ljudi koji su počeli da se panično sklanjaju sa puta u ulici Kralja Milana zbog, kako naknadno saznajemo, navodnog zvučnog topa.

Međutim, iako je stajao tako blizu mesta događaja i sa uzvišice posmatrao sve, reporter N1 je ostao u čudu gledajući šta se događa:

- Dva minuta pre nego što će se završititi 15 minuta tišine, iz pravca "Beograđanke" masa je počela da se razdvaja na dva dela. Sa ove pozicije gde se mi nalazimo ja nisam mogao da vidim da li je reč o automobilu koji je pokušao da uleti u masu ali pre će biti da je DOŠLO DO NEKE TUČE ili iznenadne reakcije ljudi koji su pomislili da ide automobil ili da se nešto dogodilo!

REPORTER N1 DEMANTOVAO LAŽ O ZVUČNOM TOPU: STAJAO PORED A NIŠTA NIJE NI VIDEO NI ČUO!



Petar Gajić - reporter N1, stajao je na svega 150 metara od ljudi koji su počeli da se panično sklanjaju sa puta u ulici Kralja Milana zbog, kako naknadno saznajemo, navodnog zvučnog topa.… pic.twitter.com/EQEZNZpGQB — Detektor laži (@LaziDetektor) March 16, 2025

Podsetimo, sinoć je na protestima došlo do divljanja opozicionih huligana koje se najbolje vidi na snimku kada su nasrnuli na studente blokadere. Takođe kako se jasno vidi na snimku u prilogu iz Pionirskog parka nije izašao niko već su haos napravili huligani iz redova opozicije: