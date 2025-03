VUČIĆ NA PITANJE NOVINARA BI-BI-SI-JA O PROTESTU: Studentima u blokadi nije u interesu nasilje, ali opoziciji jeste

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne smatra da je studentima u blokadi nasilje na sutrašnjem protestu u interesu ukazujući da nekom drugom jeste, odnosno da jeste opoziciji u Srbiji koja bi, kako je naveo, nasiljem da dođe do vlasti.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara BBC posle obraćanja građanima, šta je to što se promenilo s obzirom na to da su, kako je rekao, dosadašnji protesti studenata u Srbiji prošli bez nasilja, rekao da je nasilje i kada nekoga sprečavate da se slobodno kreće, ali da nije ogoljeno, te da je zato država do sada tolerisala i obezbeđivale sve ilegalne skupove po Srbiji.

"Postavljali smo policiju na početak i na kraj svake kolone, trudili se da obezbedimo bez obzira na to što je protivpravno organizovano. Obezbeđivali smo skupove i na Autokomandi i na Ušću, toliko da ne budemo primetni, a da se svi ljudi osećaju bezbedno. Obezbeđivali smo ih u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, na svakom mestu, za razliku od policija u Evropi gde čim neko prepreči neki autoput, policija dođe i ubije Boga u njima", rekao je Vučić.

On je dodao da je poslednjih nedelja došlo do promena u javnom mnenju i da oni koji organizuju skupove to osećaju.

"Sve više je ljutih i ogorčenih ljudi na drugoj strani koji hoće da im deca idu u školu, koji hoće da Srbija normalno radi i koji više neće da trpe teror. Međutim, ti ljudi svi i dalje se ponašaju disciplinovano i ne preduzimaju nikakve nasilne akcije, nasilne mere. Ono što je problem, to je da ovi ljudi koji organizuju proteste, vide da se broj demostranata smanjuje svuda, jednako proporcionalno smanjuje u svim delovima Srbije i ovo im je poslednji pokušaj dovođenja bukvalno svih snaga u Beograd", naveo je Vučić.

Vučić je rekao da ne govori slučajno Dinko Gruhojnić da je sutra kraj za njega i dodao da se nadaju i očekuju da se neko čudo od nasilja dogodi i da mogu nasiljem da dođu do promene vlasti. Prema njegovim rečima, došlo je do homogenizacije i radikalizacije upravo zbog smanjenja podrške protestima.

"I zato je moralo da dođe do radikalizacije i zato moraju da pokušaju nasilje. I zato sam ih samo zamolio sve da to ne čine. A ja sam saglasan sa vama i mislim da nije u interesu studenta da to rade. Ali, mislim da je to u interesu pojedinih opozicijalnih političkih stranaka. Ja ne mislim da studenti imaju ikakav interes za nasilje. Naprotiv, mislim da je njihov interes, kao i naš, da ne bude nikakvog nasilja", istakao je Vučić.

Ipak, kako je dodao, neki drugi ga imaju.

"Uostalom, kako ćete da mi objasnite da narodni poslanici i predsednici političkih partija uđu u parlament i bacaju šok bombe, dimne bombe, topovske udare, prskaju biber sprejevima itd, ako ne da bi najavili i napravili predstavu za ono što treba da se dogodi na ulici", kazao je Vučić.

Navodeći da to nasilje nikome nije koristilo sem opoziciji, Vučić je podsetio da su tri poslanice povređene. Vučić je još jednom pozvao sve, državne organe, organizatore skupa, ali i sve druge građane koji se nađu na ulici, na mir i da sutrašnji protest prođe bez nasilja.