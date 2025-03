VUČIĆ NA PITANJE BI-BI-SI-JA O TRAMPU MLAĐEM: Za nas je važno da prevaziđemo opterećenja iz 1999. godine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Palate Srbija, a pitanje mu je postavio novinar Bi-Bi-Si-ja o susretu sa Donaldom Trampom Mlađim.

Foto: Printskrin

Ističe da je imao odlične razgovore sa Donaldom Trampom Mlađim i da izuzetno ceni ljude koji imaju čvrsto svoja uverenja.

- Razgovarali smo o odnosima SAD i Srbije i za nas je važno da prevaziđemo ta opterećenja iz 1999. godine. I mislim da smo po tom pitanju ostvarili mnogo dobrih kontakata, razgovaraćemo sa novim kompanija itd. Razgovarali smo da se napravi spomen soba, i oko hotela Tramp, da se sačuva to mesto, da se sačuva sećanje na to šta se dogodilo 1999. godine i na naše žrtve. Ja mislim da je to važno za naše žrtve. Da, spremni smo da gradimo bolje odnose sa SAD, a primetićete da oni koji se zaklinju u Evropu i Ameriku, a ja sam neko ko se zaklinje samo u Srbiju. I ne krijem to pred vama i nisam nikada krio. Svi će da govore kako smo izdajnici jer želimo da gledamo u budućnost i da imamo bolje odnose sa SAD. I zato hoću da se zahvalim svim građanima Srbije, da im kažem da budu mirni, znam da su zabrinuti, da će gledati ka Beogradu sutra, ali da se ne sekiraju - rekao je.