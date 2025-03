" ZLOTVORI, NIJE OVO POLITIKA - OVO JE ČIST TERORIZAM" Članovi SNS oštro su osudili divljanje opozicije ispred Skupštine Grada Beograda (FOTO)

POVODOM sramog divljanja opozicije ispred zgrade Skupštine Grada Beograda reagovali su članovi SNS.

Foto: Printskrin

Članica SNS, Nevena Đurić Nikitović, oštro je kritikovala ponašanje opozicije:

- Prešli su sve granice! Kada su došli do toga da ugroze život nerođene bebe, kad im je bol majke i broj povređenih samo statistika, jasno je kakvi su monstrumi u pitanju! Danas su otišli korak dalje! Zlotvori, nije ovo politika - ovo je čist terorizam! Ruke su vam krvave, siledžije! - istakla je ona.

Foto: Printskrin/Tviter

Isto tako, članica predsedništva SNS, Milica Nikolić osudila je sramne scene ispred Skupštine Grada Beograda:

- Malo je monstrumima što su ugrozili život tri žene i jedne bebe, pa bi još! Oni nikada nisu bili političari, nego obične lopovčine. A sada i ubice! Srbiju neće zaustaviti! A, ove Miloševe i Đilasove teroriste, neka nadležni zaustave, dok neko nije stradao.- istakla je ona.

Foto: Printskrin/Tviter

Kritike opoziciji uputio je i član predsedništva SNS, Miloš Terzić:

- To je beogradska elita i njima se može sve, a to za noževe su videli od Mi6loša.

Biju svoje žene, pa kad prebiju svoje onda biju tuđe u Skupštini.

Jasmina se bori za život, a odgovornost za to pada na sve koji blokiraju ulice i njihove političke lidere. RUKE SU VAM KRVAVE, UBICE! - istakao je on.

Foto: Printskrin/Tviter

Podsetimo, opozicija je pre dva dana u Skupštinu Srbije divljala po scenariju Aljbina Kurtija. Palili su baklje, bacali suzavac i šok bombe. Time su pokušali ubistvo trudne poslanicu Sonju Ilić u osmom mesecu trudnoće i njenu još nerođenu bebu Gavrila. Takođe, pokušali su ubistvo i poslanice Jasmina Obradović koja je zbog njihovog divljačkog ponašanja dobila moždani udar i koja je životno ugrožena.

Danas je opozicija nastavila da sprovodi svoj krvavi plan i planirali su da kolju u Skupštini grada Beograda. Oni su pokušali na sednicu da unesu noževe i elektrošokove koji služe za ubistvo.

Zbog svega onoga što se dešava važno je da državni nadležni organi utvrde ko su počinioci ovog divljaštva, nasilja te da se sprovede pravda jer svako mora da odgovara za pokušaj ubistva i nasilništvo.

Posle ovakvih cena, kristalno je jasno da opozicija na čelu sa Draganom Đilasom, Savom Manojlovićem, Zdravkom Ponošem, Radomirom Lazovićem, Borkom Stevanovićem, Marinikom Tepić želi nasilno da preuzme vlast u Srbiji.