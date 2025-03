POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su sednicu redovnog prolećnog zasedanja raspravom u pojedinostima o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu, a među kojima su i izmene Zakona o visokom obrazovanju, kao i zakon kojim se obezbeđuju povoljni stambeni krediti za mlade.

Foto: Printskrin

Pauza sat vremena

Predsednica Brnabić odredila je pauzu u radu parlamenta u trajanju od sat vremena.

Jovanov: Pustili ste duha iz boce za kog niko ne zna kako da ga vrati

- Mi imamo političke stranke koje ne vode pristalice, nego obrnuto, i to najekstremniji deo pristalica. Pohvale će dobiti onaj koji baca dimne bombe i prska sprej u oči. E to vam je tviter zajednica. Juče je već počela da se potura teza u javnosti kako je ovo nekakav dogovor vlasti i opozicije. Vi, ljudi, morate da preuzmete odgovornost da ste vi te ljude birali. Oni se ponašaju tako zato što su takvi, a vi ste im dali mandat. Apsolutno nikakvog dogovora nije bilo. Jaja znamo kako su uneli, tako što nisu hteli da ih daju poslanicima obezbeđenja, pod izgovorom da to nose u poslanički klub. Radomir Lazović je doneo protivpožarni aparat i to nije niko uneo, već doneo iz hodnika. Nemojte nas da petljate, nego preuzmite odgovornost za to što ste ih birali - navodi Milenko Jovanov.

Kako kaže, ono što se juče dogodilo, mnogima je u interesu.

- Raduju se u Prištini, Zagrebu, Podgorici... Odgovara onima koji će u narednim danima pokušati da ukradu mandat Srpskoj listi. Interes je onima u Crnoj Gori koji pokušavaju da se vrate na vlast. I naravno tradicionalno, prijateljskoj domovini Tonina Picule. Razni su interesi. Kome znam da nije u interesu, jeste država Srbija i srpski narod - rekao je poslanik.

- Što se nastavnika tiče, oni su dobili ono što su pregovarali, a onda su rekli da ih to ne interesuje i da će da obustave nastavu. Ne sme da se spomene da postoje studenti koji žele da studiraju. E oni se targetiraju! Ne smeju oni da se organizuju i kažu da su većina. Moje pitanje je, nakon svega što su uradili, nakon što su dozvolili školske plenume, kako ti ljudi misle da nastave i drže predavanja? Šta ćete da radite ako vam se sastane plenum i kaže nećemo da imamo pismeni iz mate matematike? Pustili ste duha iz boce za kog niko ne zna kako da ga vrati. Onda ćete da tražite zaštitu države, oni koji se busaju u plenumska prsa. Podržali ste decu koja linčuju direktora škole i mislite da neće da se desi vama. Mnogo su dublje one stvari od onoga kako nam se predstavlja. Neko je iste večeri rekao da će zbog pada nadstrešnice biti i političke i krivične odgovornost. I nije se sačekalo. Mi smo imali situaciju da u najtežim vremenima se ne prekida nastava, a sada su odlučili. Kako će da podele krevete u Studenjaku? Tamo gde leži jedan, treba da leže dvojica. Mi smo dobili zahtev koji ćemo ispuniti, nije sporan. Iako je rektor rekao da ima plan nadoknade, niko to nije video. Kaže deca su iz prvog razreda prešla ono što je bitno. Ako može ono što je planirano godinu dana da stane u dva meseca, pravimo od dece kursadžije. Te proklete društvene mreže i era u kojoj živimo utiču da ljudi ćute. Niko od ljudi koji bojkotuju nastavu, nema odgovor. Nije stvar toliko jednostavna. Došli smo dotle da je najveća hrabrost izaći i reći da podržavate predsednika i vlast. Predstoji nam ozbiljan posao da sve vratimo u normalu - kaže Jovanov.

Vulin: Srbija se upisala među zemlje u kojima se u parlamentu koristi nasilje

- Na žalost, Srbija se juče upisala među zemlje u kojima se u parlamentu koristi nasilje. I Donald Tramp nas je pomenuo juče, pomenuo nas je po tome što smo od USAID dobili neke pare. Ja ne verujem da postoji birač koji je glasao za predstavnike opozicije, a da je glasao da se pale dimne bombe. Kako ministar Dačić da uhapsi nekog na tribinama zbog topovskog udara, kada se i u Skupštini to radi - poručuje potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin.

- Žao mi je što ovde nema opozicije, bila bi zanimljiva rasprava - dodao je Vulin.

Utvrditi ko je poslao lažnu dojavu o bombi: Prvo osnovno javno tužilaštvo izdalo nalog policiji

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da se utvrdi identitet osobe koja je poslala lažnu dojavu da je u Skupštini Srbije postavljena bomba. Više o tome OVDE

Jovanov odgovorio Ani Jakovljević: Potpuno iščašena logika

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov kazao je da izlaganje poslanice Ane Jakovljević ima puno kontradiktornosti, jer pre svega za povređivanje poslanica juče u Skupštini, po njoj je kriva Brnabić što nije prekinula sednicu a ne oni koji su rad prekidali.

- Predsednica Skupštine je kriva što nije prekinula sednicu, a nisu oni krivi koji prekidaju sednice na silu. Lider njene stranke Aleksić nas je juče optužio da smo držali sednicu na silu. Jako zanimljiv ugao gledanja stvari, greh je predsednice što nije prekinula, a nije greh onih koji su sednicu prekidali na silu. To pokazuje koliko je ta logika potpuno iščašena - kaže Jovanov.

- Traži nagrađivanje nastavnika koji ne rade, ne drže časove jer drže životne lekcije deci. Ja nisam dozvolio nijednom nastavniku da mojoj deci drže životne lekcije jer je to moj i posao moje supruge, njihove majke - rekao je Milenko Jovanov.

- Ko je njima dao pravo da oni moju decu uče životu, da targetiraju i maltretiraju decu roditelja i rodtelje koji se ne slažu s onim što oni rade, kao čopor besnih pasa nasrću na svakoga ko se usudi da im kaže ljudi, šta radite ovo... I za to treba da dobiju duplu platu, zašto? Zato što ne rade svoj posao? Jer će oni bolje od mene krezubog i neškolovanog naprednjaka da vaspitaju moju decu - pita se.

- Mi ćemo da pravimo svinjarije i onda ćemo da ih proglasimo ispravnim. Mi smo rekli da to tako treba. Bori se koleginica protiv lažnih diploma, pa neka onda krene od svog šefa. Prvo Miki Aleksić diplomu na sunce. On ne da nije išao u školu, on je išao u školu i u avgustu, kada niko nije - rekao je Jovanov.

- Nikakav problem nije, jel imate većinu, pa hajdemo na izbore. Koga birate na biračka mesta, kada mi pokrademo sve izbore. Kako je moguće to? Apsolutno nenormalne stvari pričaju. Što nisu prihvatili referendum? Nudio im je predsednik. Vi kažete - nećemo. Pa kako se 75 posto podrške odbijate tako nešto? Ja ne mogu da pronađem u tome logiku. Zaista sam želeo da čujem, ali ja ništa novo od koleginice Jakovljević nisam čuo. Komunisti sa svom svojom golom silom nisu sproveli revoluciju bez kontinuiteta. Čak ni tu se nije išlo na jedan brutalan prekid. Šta oni hoće? Da od Srbije naprave banana državu. Neće da može. Vidite da je sve to jedan bućkuriš različitih parola - ističe poslanik.

- Njima je bila ideja da mi napustimo salu i kažu da su prekinuli sednicu. Na žalost, ono što ste videli juče, nama su redovni uslovi za rad. Od 2022. mi ovde imamo kontinuirano nasilje. Njihova konstanta je nasilje. Mi smo imali ovde opozicione stranke, govorim o SRS, ljudi su se dovijali kako da sebe podignu, bez nasilja. Bilo je incidenata nekih, ali u odnosu na ovo to je bilo kisela voda, zlatna vremena. Ne znam kako ćemo razgovarati, a treba da razgovaramo. Ono što sam ja juče stekao utisak da postoje ljudi koji bi fizički lišavali druge ljude života - zaključio je Jovanov.

Brnabić: Institucije se neće povlačiti pred nasiljem

- Institucije Republike Srbije neće se povlačiti pred nasiljem. Jer da sam juće prekinula sednicu svaka dimna i šok bomba, svaki suzavac bi značio da će se prekinuti rad Skupštine, a mi to ne smemo da dozvolimo, jer smo ovde zbog građana Srbije - poručila je predsednica Skupštine, odgovarajući na optužbe poslanice iz redova opozicije Ane Jakovljević, zašto nije prekinula jučerašnju sednicu parlamenta.

Mali: Mislim da je ova godina istorijska za prosvetu

Ministar Siniša Mali odgovorio je poslaniku Branku Pavloviću, koji je rekao da je čuo da su se na nekim fakultetima studenti smrzavali.

- Zakon o budžetskom sistemu je krovni zakon. Materijalni troškovi isključivo treba da se pokrivaju iz sopstvenih izvora, a tek onda iz budžeta. Kada govorite o tome da nije bilo novca za grejanje itd. Bilo je pitanje, a zašta onda troše sopstvene izvore, za povećanje plata i svega ostalog, za šta imate izveštaj budžetske inspekcije. Nije država tu kriva, tu je obostrana krivica, da budem politički korektan. Trebalo je prvo iz sopstvenih prihoda koji su bili, ali su deljeni za plate, pa tek onda iz budžeta. Mislim da je dobra stvar da smo sa univerzitetima napravili dogovor. Biće više novca. Sada je na univerzitetima da se organizuju i iskoriste ga na najbolji način novac. Mislim da nam je svima u interesu da nam obrazovanje napreduje. Pet odsto povećanje plata od 1. marta, pet posto od 1. oktobra, 22,3 odsto povećanje plata u prosveti samo u ovoj godini. Mislim da je ova godina istorijska za prosvetu. Ako čitate saopštenja univerziteta, svih sedam državnih, vidite da kažu da su svi zahtevi ispunjeni. Mi smanjujemo udeo države u odlučivanju, a paralelno sa tim mnogo više novca izdvajamo iz budžeta. Ono što je bilo, bilo je, ostavio bih u prošlosti, i koncentrisao se na budućnost. Nadam se da će studenti brzo da se vrate u svoje klupe. Idemo sa smanjenjem školarina za samofinansirajuće studente za 50 odsto, sve su to zahtevi koji su bili u tom četvrtom zahtevu studenata - rekao je ministar Mali.

Đukić Dejanović: Vlada se opredelila za dijalog

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović rekla je da su saveti fakulteta i univerziteta imali do sada strukturu u kojoj su 55 odsto članova bili zaposlenih sa tih univerziteta i fakulteta, 30 odsto su bili predstavnici države i 15 odsto su bili studenti.

- Da bi država bila jaka, sigurno se moraju činiti neki ustupci, naša Vlada se opredelila za dijalog. Mi smo zaista bili vrlo spremni da razgovaramo. Sve ono što je potrebno fakultetu, ipak donosi država, a traži se drastično smanjenje upravljačkih prava. Početna pozicija u dijalogu koji smo imali sa predstavnicima svih državnih univerziteta je bila da to treba da se izmeni, da 70 odsto budu oni koji su na univerzitetima i fakultetima, a po 15 odsto predstavnici države i studenata, što je zaista bilo nedopustivo, uz svu želju da brzo privedemo dijalog kraju. Na kraju smo se dogovorili da 60 posto budu u savetu oni sa fakulteta i univerziteta, 25 posto predstavnici države, a 15 posto studenti - rekla je ministarka.

Transparent "Živeće Gavrilo"

Na balkonu Skupštine istaknut je transparent na kome piše "Živeće Gavrilo". Podsetimo, juče je u parlamentu, tokom divljanja opozicije, došlo do napada na narodnu poslanicu, trudnicu Sonju Ilić iz Gračanice. Sonja je zatrudnela veštačkom oplodnjom posle skoro 10 godina borbe za potomstvo. Kako je juče izjavio njen suprug, oni će ako sve bude u redu dobiti sina, kojem su već odabrali ime, Gavrilo. Ovaj transparent podrška je Sonji i njenom sinu.

Brnabić: Sa dnevnog reda Političkog komiteta Saveta Evrope skinut zahtev tzv. Kosova

- Želim da vas obavestim o jednoj važnoj stvari, jednoj značajnoj, maloj, ali značajnoj pobedi za Srbiju. Upravo sam razgovarala sa šeficom naše delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljanom Pantić Piljom, koja me obavestila da smo uspeli da sa dnevnog reda Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope skinemo zahtev tzv. Kosova da budu specijalni gost na Političkom komitetu. Velika zahvalnost našoj delegaiji i šeficina na velikoj borbi. Neće ni biti glasanja o tome. To više nije čak ni na dnevnom redu. Neće ni biti glasanja o tome. Tako se bori za Srbiju. Nastavljamo dalje - izjavila je na početku današnje sednice Brnabić.

Počela sednica

U sali je prisutno 123 poslanika, konstatovala je predsednica parlamenta Ana Brnabić. Poslanici opzicije nisu prisutni.

Na dnevnom redu 62 tačke

Poslanici su juče, uprkos incidentima koje je izazvala opozicija i neprekidnog ometanja rada, završili objedinjenu načelnu raspravu.

Na dnevnom redu među 62 tačke dnevnog reda pored izmena Zakona o visokom obrazovanju kojim je predviđeno da školarine studentima budu umanjene za 50 odsto, razmatraće u pojedinostima još tri zakona iz oblasti obrazovanja.

Na dnevnom redu je i set finansijskih zakona, među kojima je i Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojim se ograničavaju kamatne stope na gotovo sve vrste kredita.

Pred poslanicima je i više sporazuma, kao i ugovora o potvrđivanju kreditnih aranžmana za finansiranje pojedinih infrastrukturnih projekata, a na dnevnom redu je i dokument o dobijanju prvog dela pomoći iz Reformske agende Srbije sa EU od 112 miliona evra.

Na sednici treba da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, što će biti učinjeno pošto se završi rasprava o svim tačkama dnevnog reda.

Prvi dan zasedanja obeležili incidenti

Jučerašnji rad obeležili su incidenti i neredi koje su izazvali poslanici opozicije koji su nakon utvrđivanja dnevnog reda bacili dimne bombe u skupštinskoj sali, a tom prilikom povređene su tri poslanice.

Osim dimnih bombi, gađali su poslanike i članove vlade jajima, a u jednom trenutku aktivirali su i protivpožarni aparat.

Tokom celog dana, poslanici opozicije su duvali u pištaljke i vuvuzele i nisu učestvovali u raspravi koju su poslanici većine nastavili uprkos svim incidentima.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je opoziciji da ako nemaju ništa jače od šok bombi i suzavaca i sredstava za gašenje požara, da se ne pojavljuju, jer ih juče time nisu uplašili.

Ona je rekla i da su pripadnici Uprave kriminalističke policije sinoć došli u Skupštinu da bi izvršili uređaj zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i ugrožavanja života tokom trajanja sednice.