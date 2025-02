TAMAN SU MISLILI DA JE SRBIJA GOTOVA Vučić: "Mnogima u regionu smeta što je Srbija najbrže napredovala"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom svoje posete Požarevcu da je uveren da će se ljudi vraćati u ovaj grad jer će postati "odlično mesto za život".

Foto: Novosti

- Samo ljudi koji imaju viziju mogu da sanjaju. Ovi drugi ne sanjaju, oni samo kritikuju, kibicuju i kritikuju. To može svako. A kad sanjate, onda lestvicu postavite visoko, da probate da preskočite tako visoko i da uradite što je moguće više. I zato se ja nadam i uzdam da sve ove projekte o kojima sam govorio možemo da uradimo i da završimo. Ja ću sutra da odem i u Crniće i u mnoga druga manja mesta iz sela Braničevskog okruga da vam pokažem, da vam ispričam nešto. Ja prvi put kad sam dolazio u Crniće, i sad dolazim u Malo Crniće, ja kažem a kažem u Veliko Crniće. I onda su mi ljudi jedno pola sata objašnjavali da je Malo Crniće u stvari Veliko Crniće, a da je Veliko Crniće mnogo manje od Malog Crnića. Tako sam ja to sve zapamtio i pohvatao. Srbiji je potrebna stabilnost, Srbiji su potrebne godine razvoja. Imam još jednu dobru vest za vas, reći ću vam je, značiću vam, zato što znam koliko volite Srbiju. I onda sam postao zabrinut, kad su krenuli ovi nemiri, čuda, ne zbog toga što brinem za vlast, predsednik sam još godinu i po dana, ne duže od toga, brinem za Srbiju. I nije njima cilj da sruše Vučića, već je njima cilj da sruše Srbiju. Smeta mnogima u inostranstvu, mnogima u regionu smeta što je Srbija najbrže napredovala, što je Srbija imala najveću stopu rasta u Evropi 2024. godine. Ne mogu to da dopuste. Taman su mislili da je Srbija gotova, da su je bacili na kolena. Imali smo svega 1.800.000 zaposlenih u njihovo vreme. Danas imamo 550.000 ljudi više zaposlenih nego u njihovo vreme - rekao je.