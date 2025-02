VUČIĆ U BUDIMPEŠTI: Orban je verovao u drugačiju viziju sveta - Srbija može biti jedan od najvernijih prijatelja Mađarske u budućnosti VIDEO

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Budimpeštu, u jednodnevnu posetu Mađarskoj. Predsednik Mađarske Tamaš Šujok na svečanoj ceremoniji predsedniku Vučiću uručio je Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom.

Viktor Orban govorio je o zajedničkom planu izgradnje naftovoda koji će biti na korist obeju zemalja.

- Radimo na tome da udvostručimo volumen razmene električne energije između dve zemlje - dodao je on.

- Imamo razloga za radovanje ali treba i dalje raditi. Mislimo da politički rad stoji iza ovog odlikovanja. Naša dva naroda su suočena sa istim izazovima i to nije prva prilika da se tako nešto desi. Imali smo vođe koji su to prepoznali ali i koji nisuuspostavi mađarsko-srpske odnose bilo o migracijama, energetici, bezbednosti - rekao je Orban.

On je istakao da je stabilnost Balkana povezana sa stabilnošću Srbije, a da je Srbija stabilna ako ima jako vođstvo.

- Zato poštujemo Aleksandra Vučića kao čpveka koji se zalaže za stabilnost na Balkanu - rekao je Orban.

- Pored svih teškoća mi smo uspeli da postigneo značajne rezultate. Sada se i svetska politika promenila, pa sada imamo vetar u leđa - istakao je Orban i dodao da je Srbija jedna izrazito uspešna zemlja, te pohvalio veliki ekonomski rast koji Mađarska pokušava da dostigne u prijateljskom takmičenju.

- Mi Srbiju posmatramo kao jednu od najuspešnijih zemalja u Evropi - ističe Orban i pohvaljuje što se Srbija uspešno oduprla pokušajima da se uvuče u rat "za koji se nadamo da će se uskoro završiti".

Vučić je još jednom izrazio zahvalnost zbog dodeljenog ordena.

- Ogromna čast jer govori o odnosu Mađarske prema Srbiji. Verujem da Srbija može biti jedan od najvernijih prijatelja Mađarske u budućnosti. Prijateljstvo između naših zemalja ne bi bilo da nije bilo premijera Orbana, on je postavio kamen-temeljac, a Tomislav Nikolić, Ištvan Pastor i ja smo samo pomagali. A Zarad istorije, važno je istaći ulogu i predsednika Nikolića, i predsednika Pastora. Ali svega toga ne bi bilo bez Viktora Orbana. U ime srspkog naroda i građana Srbije, veoma sam vam zahvalan na tome. To nije stvar koja se tiče ove ili one vlasti, to je stvar koja će trajati. Ja sam rekao Orbanu - jednako koliko ga vole Mađari u Kanjiži, ili Subotici, ili Bečeju, još više ga poštuju i vole Srbi u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Novom Sadu. I to je zbog pre svega njegove političke vizije. On je imao hrabrosti da govori ono što su mnogi mislili kada bi pričali sa onim drugim govorili bi protiv Viktora, a u sebi se nadali da će Viktorova vizija da prevlada. Mnogo sam straha i kukavičluka video kod onih koji nisu imali ni upola hrabrosti kao Viktor da promišljaju, razmišljaju i gledaju u budućnost. Viktor kao pravi vizionar je video mnogo bolje od svih nas, uključujući i mene, kako će stvari da se odvijaju. Od njega sam se trudio da naučim mnogo toga. Uvek kada sam želeo da nešto novo saznam, dolazio bih u Budimpeštu ili pozivao Viktora da dođe u Beograd. Tako smo izgradili bratske i prijateljske odnose koji nisu samo lični - danas kada Mađarska igra vaterpolo utakmicu protiv mnogih iz regiona, iz bivše zemlje, 80 ili 90 posto Srba iskreno navija za Mađarsku. Uspeli smo zahvaljujući Viktoru da promenimo i emocije kod ljudi, nije to više samo stvar interesa ili političkih vrednosti, već i srca i iskrenih emocija. I srećan sam i ponosan zbog toga - rekao je Vučić i još jednom izrazio zahvalnost Ištvanu Pastoru zbog njegovog ličnog angažmana na pitanju odnosa dva naroda.

- Mi radimo zajedno sa mađarskim prijateljima na svim pitanjima. Po svim pitanjima. Piter je u Vašingtonu i imaće važne razgovore narednih dana. Verujem da će biti novih vesti do četvrtka ili petka i za nas. Kada je Sijarto u Vašingtonu ili Moskvi, onda smo i mi delimično tamo, kada je Viktor tamo onda smo i mi još više tamo. I obrnuto. Nema tu - Viktor mene obavesti o svemu i ja njega. Mi razgovaramo kao prijatelji, kao drugovi, jednom u dve nedelje, nekada jednom nedeljno, nekada i češće. Nisam siguran da će Amerikanci to lako da promene, a bilo bi logično i tome se nadam. Viktor zna da su u Srbiji pokušali sprovođenje klasične obojene revolucije, neki spolja, vrlo prljave obojene revolucije koristeći decu u te svrhe. Ja sam izuzetno oprezan i pažljiv, nikada se ne radujem prerano. Gotovo sam siguran da smo uspešno taj spoljni izazov pobedili. Rekao sam Viktoru pre nego što smo ušli, da ću da tražim i mađarskog izdavača za moju novu knjigu - kako sam pobedio obojenu revoluciju. Verujem da će biti čitana i ovde u Mađarskoj, da se njemu ne bi ponovilo ono što se nama dogodilo. Jer su nama tri meseca oduzeli, tri meseca koja su trebala da nam budu veoma snažna i zbog kojih je trebalo da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi ove godine. Ali nećemo se predati i daćemo sve od sebe da se to na kraju ove godine ostvari - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li očekuje da će SAD pozitivno odgovoriti na zahtev Srbije, koji je podržala i Mađarska, da sankcije NIS-u budu obustavljene.

Predsednik se obraća

Vučić je još jednom iskazao svoje zadovoljstvo zbog dobijanja ovog ordena.

Ističe da se nada da će odnosi Srbije i Mađarske pokazati ogromnu otpornost u budućnosti.

- Imamo važne razgovore, gotovo trosatne ovde u Budimpešti, da pokušamo da usaglasimo šta nam je sve činiti u narednom periodu, da saznam nešto o onome što predstoji na evropskom nivou. Videli ste da je Makron sazvao desetak zemalja i šeficu Evropske komisije i NATO, kao evropski odgovor na Tramp-Putin sastanak u Arabiji. Zelenski ide u Arabiju, ali ne da razgovara sa njima, neće prihvatiti te rezultate, računa na veću evropsku podršku. Mi da vidimo kako najbolje da plovimo, polako ali sigurno, i da usidrimo srpske i mađarske brodove u jednu mirnu luku. Sagledaćemo naše ekonomske, energetske i sve ostale interese - navodi on.

- Nadam se da će biti dovoljno mudrosti u regionu, posebno kad je u pitanju BiH, da ne donose presude koje bi mogle da ugroze stabilnost na bilo koji način - dodaje Vučić.

O podršci Sergeja Lavrova

- Ja ću sutra imati važne sastanke vezane za NIS u Beogradu. Zahvalan sam Lavrovu što je danas, odmah po Sretenju, zvanično objavio da će Rusija učestvovati na Ekspu. Zatražio je i posebno mesto za ruski paviljon. Beskrajno im hvala na tome. Biće nam izuzetno dragi gost 2027. godine. Zahvalan sam mu i što je osudio pokušaj obojene revolucije, oni dobro znaju kako to izgleda. Ja sam to sada najbolje naučio. Da se malo našalim, ako stignem večeras ću pitati Viktora ko je najbolji izdavač u Mađarskoj, pa da izdam knjigu ne samo u Srbiji, nego širom sveta. Dogovoriću i sa Kinezima, mojom braćom i prijateljima, sada i sa Mađarima. Da vidimo u koliko zemalja širom sveta, ali mislim da će se u mnogim zemljama proučavati kao udžbenik - kako najpre umiriti i kako pobediti obojene revolucije izazvane spolja. Mislim da će to poslužiti kao putokaz mnogim slobodarskim zemljama koje treba da odbrane svoju samostalnost i nezavisnot - rekao je Vučić.

O želji opozicije da zaustavi Ekspo

- Potvrdu za Ekspo su nam dali od Kine, Nemačke, SAD, Rusije, sve najmoćnije zemlje sveta i mnogo prijateljskih zemalja od Emirata do naših prijatelja iz regiona. Ekspo će biti održan, kao što smo izgradili Beograd na vodi, Prokop, sve puteve, uprkos njihovim naporima da se ništa ne izgradi. Kao što ćemo ponovo podići Srbiju, kao feniks iz pepela, posle 3 meseca uništavanja i razaranja ekonomske supstance Srbije - rekao je Vučić.

O jezivim pretnjama na račun njega i porodice Vučić

- Što se tiče uvreda i pretnji, dobio sam informacije iz policije. Reč je o jednom "finom" gospodinu. Pravosnažno presuđenom narko dileru. Tako se oni predstavljaju, to je to lažno predstavljanje na društvenim mrežama - on je neki mnogo fini gospodin, videćete mu fotografije iz Dubrovnika, Katara, mnogo bogat čovek, svuda putuje po svetu, teško živi u Vučićevoj diktaturi, ali najviše i najbolje živi kada prodaje drogu. Onda kad sam počne da je koristi, onda postane naročito hrabar, i onda ubija moju decu i sve drugo. To je ta gospoda koja hoće promene u Srbiji na takav način - prokomentarisao je Vučić na pitanje o najnovijim jezivim pretnjama na račun njega i njegove porodice.

O "Proglasu" koji želi u tehničku vladu

- Ja znam da bi oni voleli da dođu bezbolno na vlast. A da dođu na vlast, ja mogu da prihatim samo kada pobede na izborima. I siledžija Bjelogrlić, i nesposobna Ivanka Popović i onaj što još misli da se ne zna za njegova brojna krivična dela sa Pravnog fakulteta, uskoro će da sazna. Oni mogu na vlast, ali kad pobede na izborima. Ili, ima jedan veoma bolan način za mene, za njih možda bezbolan, a to je da mene ne bude. Ja dok sam živ, najgorem ološu da predam vlast u ruke, samo zato što ološ želi, ne pada mi napamet. To sam rekao već stotinu puta i nikada se moj stav nije promenio. Moglo je na ulici da ih bude 100, moglo je da ih bude milijardu, koliko god hoćete, moj stav se nikada promeniti neće. Ja sam, kao što je predsednik Mađarske rekao, postojan, dosledan, ozbiljan i odgovoran čovek. Meni stavove neće da menja ulica, nikada nije i neće u budućnosti. Pobedite na izborima, i formirajte vladu. Tačka. Bez izbora da se dočepate vlasti - nema ni bolno, ni bezbolno. Vi svoj posao, mi svoj posao, pa da vidimo šta će narod da kaže - naveo je predsednik Vučić.

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić obratio se okupljenima nakon što mu je uručen orden.

- Veoma sam uzbuđen, srećan i ponosan što sam primio Veliki krst sa zvezdom na ogrlici, to za mene znači više od bilo koje reči koju mogu da izgovorim - rekao je Vučić.

- Kao čovek sam više nego ičemu odan svojoj Srbiji i svom narodu, ali sam ne samo poštovao, cenio, već i zavoleo mađarski narod, moje prijatelje iz mađarskog naroda i danas iskreno volim mađarsku državu. Uradili smo mnogo na pomirenju Srba i Mađara, nikada nije dovoljno, ali sam siguran, otpornost koja će nam biti potzrebna u budućnosti, mislim da će biti veća nogo što očekujemo i vi i ja danas, otpornost da pokaže da su naši odnosi utemeljeni i na stvarnim interesima i na iskrenom prijateljstvu između naših naroda - dodao je on.

- Danas je Mađarska i njeno rukovodstvo, nije popularna samo u Subotici ili Adi, već možda popularnija u Beogradu, Nišu, i to je vaš uspeh, jer su vas Srbi iskreno zavoleli. Želim da kažem da je meni sve ovo bilo olakšano, jer sam za prijatelja imao Viktora Orbana. Kad god je Srbiji i meni lično bilo teško, uvek smo prijateljsku ruku pronalazili ovde u Budimpešti. Istovremeno verujem da smo uvek pružali ruku prijateljstva i bez obzira na to što smo manji, nismo deo EU, u odnosu smo vernost i lojalnost na svaki način dokazali. Ovaj orden prihvatam kao ogromnu čast u lično ime, ali i ime svih građana Srbije koji danas znaju da vole Mađarsku, znaju da vole narod Svetog Ištvana, i sa sigurnošću mogu da kažem - računaju na zajedničku budućnost sa našim mađarskim prijateljima. Hvala vam za ovaj današnji čin, meni će ovo ostati urezano kao jedan od najlepših dana u mom životu, ali verujem da će biti još jedan kamen na divnom putu saradnje Srba i Mađara, Srbije i Mađarske. Hvala vam i neka večno živi prijateljstvo Srba i Mađara, Srbije i Mađarske - zaključio je Vučić.

Vučiću uručen orden

U pozdravnom govoru pre dodele ordena, predsednik Srbije nazvan je istorijskom ličnošću - kao neko ko veruje u zajednički rad.

Istaknuto je da je predsednik Srbije odigrao istorijsku ulogu u pomirenju dva naroda - Srba i Mađara, te da je saradnja dva naroda danas postala uzorna. Vučić je proširio političku saradnju, produbio kulturne veze i postavio temelje za uspešnu saradnju na polju energergetike, ekonomije i infrastrukture.

"On zbližava dve nacionalne zajednice u gotovo svakoj oblasti", naveo je mađarski predsednik Tamaš Šujok.

"Odlikovanje dovedeno predsedniku Vučiću simbol je prijateljstva srpskog i mađarskog naroda, izraz međusobnog poštovanja i našeg čvrstog savezništva", dodao je on.

Predsedniku Vučiću uručen je orden.

Veliki krst Orden za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom Republike Mađarske Šujok je Vučiću dodelio u avgustu prošle godine, na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana. U obrazloženju je navedeno da je odlikovanje Vučiću dodeljeno jer je odigrao značajnu ulogu u produbljivanju odnosa Mađarske i Srbije, za posvećenost razvoju ekonomskih, energetskih i bezbednosno-političkih strateških saradnji, kao i za velike zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i srpskog naroda.

Počela svečana ceremonija

Na početku ceremonije u izvođenju mađarskog Vojnog orkestra intonirane su himne Mađarske i Srbije.

Vučić doputovao u Budimpeštu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Budimpeštu, u jednodnevnu posetu Mađarskoj, a na aerodromu ga je dočekao mađarski ministar kulture i inovacija Balaš Janko.

Predsednik Mađarske Tamaš Šujok kasnije će na svečanoj ceremoniji predsedniku Vučiću uručiti Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom. Predviđen je i susret predsednika Srbije sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom, nakon čega će biti održana zajednička konferencija za medije.