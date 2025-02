''PROPALA TI OBOJENA REVOLUCIJA PA LAŽEŠ, LAŽOVČINO'' Odgovor članova SNS-a separatistima Gruhonjiću i Đilasu (FOTO)

SEPARATISTA Dinko Gruhonjić izjavio je FoNetu da ga predsednik Republike Srbije svaki dan proziva i da se to radi sa željom da bi njega (Gruhonjića) neko ubio. Dok je Dragan Đilas optužio predsednika Vučića da , ''po ugledu na Musolinija'' najavljuje nasilje. Na ove ničim izazvane i u istini neutemeljene tvrdnje reagovali su Milenko Jovanov, Vladimir Đukanović, Milica Nikolić Nevena Đurić, Miloš Terzić, Sandra Božić i Dejan Bulatović.

Jovanov: Novi očajnički pokušaj da se spase propala obojena revolucija

- Umesto da osudi monstruozne pretnje klanjem koje njegove pristalice putem društvenih mreža upućuju predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici i pristalicama, Dragan Đilas za izmišljeno nasilje optužuje predsednika Vučića- napisao je na društvenoj mreži ''Iks'' šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov.

Jedine najave nasilja u Srbiji dolaze od Đilasa, njegovih pristalica, njegovih medija i likova koji se na tim medijima pojavljuju. U poslednjih nekoliko dana te najave su sve učestalije.

Budući da im je obojena revolucija propala, da od prelazne vlade nema ništa, da i sami govore da su im se skupovi pretvorili u vašare i da su sve manje posećeni, kao i da je njihovim sponzorima spolja ukinuto finansiranje, Đilasu i kompaniji i nije ostalo ništa drugo osim da lažima i prizivanjem nasilja pokušaju da mobilišu neke ljude da im daju podršku.

Međutim, Đilas po ko zna koji put tera narod da bira da li da veruje njemu, ili svojim očima, jer ljudi i sami vide da se svi državni organi ponašaju krajnje suzdržano i da nema apsolutno nikakve upotrebe sile.

Prema tome, ovo je novi očajnički pokušaj da se spase propala obojena revolucija i Dragan Đilas, pojačan Ćutom i Milivojevićem, mimo volje naroda, postavi na vlast. Kao i svi njihovi raniji pokušaji, ni ovaj neće biti uspešan.

Đukanović: Simbioza antisrpskih ekstremista

- Ah, kakva simbioza. Dvojica antisrpskih ekstremista pronađoše se u zajedničkom napadu prema Vučiću kako on navodno prema njima ili studentima širi nasilje. Dinko je baš žešći lažov koji želi da bude u centru pažnje i svako malo poziva na nasilje prema neistomišljenicima, posebno prema Vučiću, ali i svakom ko se protivi njegovim separatističkim težnjama.

Kada on iz svojih usta izbacuje fekalije po Srbiji nazivajući je deponijom za ratne zločince, to je valjda rečnik pun duše. Kada vređa Srbe preko Drine, mada je on iz Banja Luke, to je takođe valjda sasvim na mestu. No, kada mu se saspe istina u lice, a to je činjenica da je ideolog najgoreg antisrpskog ponašanja na državnom univerzitetu, e onda cmizdri kako će navodno neko da ga ubije.

Čovek je baš onako jedan dripac i ljudsko smeće. Ovaj drugi je u očaju, jer neće ga narod, a neće ga ni ti studenti koje tobože brani. Očajan jer je neshvaćen, ostaje mu samo da mrzi onog ko ga delje na svim izborima i koji ga je sveo na pravu meru- da bude ispod cenzusa. Dragane, smanji doživljaj, nebitan si - napisao je na društvenoj mreži ''Iks'' advokat i narodni poslanik Vladimir Đukanović.

Na tvrdnje separatiste Gruhonjića reagovala je i narodna poslanica u Skupštini Srbije i član Predsedništva SNS-a Milica Nikolić:

A, ti si taj koji pozivaš na pretnje upućene Vučiću, zato što je Vučić rekao istinu- ti mrziš Srbiju!

Nevena Đurić: Tajkun koji je prebio tasta i pretio policajcu priča o demokratiji?

Dragan Đilas, politički lešinar i beskrupulozni lažov, ponovo pokušava da obmane narod Srbije svojim providnim manipulacijama i lažima. Ovaj nasilnik, koji je tukao sopstvenog tasta, pretio trudnoj supruzi i fizički nasrtao na mlade aktiviste SNS-a, sada se usudio da iznosi bolesne optužbe protiv predsednika Aleksandra Vučića.

Đilas je čovek čije su ruke uprljane nasiljem, čovek koji je bahato gazio preko svakoga ko mu se suprotstavi. Sada, kada mu se politička moć svela na ostatke tajkunskih medija i nekoliko frustriranih saradnika, očajnički pokušava da se nametne kao lider protesta, i to lažima, provokacijama i jeftinim propagandnim trikovima. Njegove tvrdnje o Vučićevoj „histeriji“ i „pripremama za nasilje“ su ništa drugo do jadni pokušaji da skrene pažnju sa sopstvenih kriminalnih radnji. Uz to ovakvo ponašanje je projekcija njegovog sopstvenog straha - od istine i od građana koji ga preziru.

Čovek koji je svojoj ženi pretio da će joj „odrubiti glavu“ sada drži moralne pridike?

Tajkun koji je prebio sopstvenog tasta i pretio policajcu otkazom sada priča o demokratiji?

Đilas je poslednja osoba koja ima pravo da govori o bilo kakvim „prljavim igrama“, jer je upravo on oličenje nasilja, korupcije i političke prevare. Njegova patetična propaganda o „mirnim studentima“ i „represiji režima“ je deo već viđenog scenarija—izazivanje haosa, širenje panike i pokušaj destabilizacije države.

Dok Đilas mahnito laje na Vučića, istina je jasna: građani Srbije su odavno prozreli njegove laži. Očajnički pokušaji da izazove sukobe, da se predstavi kao žrtva i da obmane javnost osuđeni su na propast. Srbija neće pasti pod ruke nasilnika, lopova i lažova poput Dragana Đilasa. Njegovo vreme je prošlo, a narod mu je već odavno presudio!

Istakla je potpredsednica GO SNS-a i poslanica u Skupštini Nevena Đurić.

Miloš Terzić: Gruhonjić patološki mrzi sve srpsko

Da, Dinko Gruhonjić je patološka lažovčina koja poziva na ubistvo Vučića i razaranje Srbije. Vučić je rekao istinu koju znaju svi. A istina je da Dinko Gruhonjić patološki mrzi sve srpsko i da je kolovođa obojene revolucije u Srbiji. To je čovek koji se najdirektnije zalaže za stvaranje "vojvođanske nacije". A konačni cilj čoveka, koji je finansiran spolja i koji iskonski mrzi Srbe jeste rušenje Vučića, kako bi se srušila Srbija.

Dovoljno je reći da se radi o osobi koja je sebe u Dubrovniku poistovetila sa upravnikom ustaškog logora Dinkom Šakićem. Da je ne daj Bože 1941. godina takav bi nas bacao u jame, jer kako drugačije objasniti poistovećivanje sa ustaškim koljačima i ubicama Srba.

Na skupu u Sremskoj Mitrovici predsednik Aleksandar Vučić je uz prisustvo većinske Srbije posalo jasnu poruku Dinku Gruhonjiću-Šakiću, Nataši Kandić, Goranu Ješiću, Bojanu Pajtiću i njihovim sponzorima spolja, koja podrazumeva: Da smo mi Srbi politički jedinstveni, da su naši interesi neraskidivo povezani sa našim sunarodnicima iz Republike Srpske i Crne Gore i da nikakave separatističke težnje, predstavnika bivšeg režima na čelu sa Šolakom i Đilasom neće proći.

Jednom su takvi antisrpski ološi pokušali da 2009. godine kroz sramni predlog Statuta Vojvodine naprave državu u državi. U tome ih je i tada u Novom Sadu sprečio Aleksandar Vučić. Ovo je borba Aleksandra Vučića za očuvanje nacionalnog identiteta, teritorijalnog integriteta i budućnosti snažne Srbije, a u toj borbi srpski narod je zdušno uz njega i naš odgovor je jasan i nedvosmislen: Vojvodina je Srbija i tako će biti doveka Dinko Gruhonjiću-Šakiću! Istakao je Miloš Terzić, član Predsedništva SNS-a.

Pantić Pilja: Neće vam proći taj separatizam

Dok Aleksandar Vučić poziva na dijalog, na smirivanje tenzija i na zajedničku borbu za bolju i jaču Srbiju, Dinko Sabahudin Gruhonjić i Dragan Đilas nastavljaju da prete i da seju mržnju.Zabolela je Dinka istina koju je rekao Aleksandar Vučić, istina koju svi znaju, da Dinko Gruhonjić mrzi Srbiju. Samo onaj ko mrzi Srbiju može da izjavi da je Srbija deponija ratnih zločinaca. To je izjava Dinka Gruhonjića.

To je čovek iz koga progovara mržnja prema Srbiji i prema Aleksandru Vučiću.

Dinko Gruhonjić se sa nasilnikom Ješićem bori za Vojvodinu državu i smeta im Aleksandar Vučić koji je brana tom vojvođanskom separatizmu.

I neće vam proći taj separatizam, videli ste to i posle veličanstvenog skupa u Sremskoj Mitrovici.

Zato je nastupila panika u redovima separatista, zato pretnje Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.

Uvukla se panika u njihove redove jer je svima postalo jasno da je jedini cilj opozicije da dođu na vlast bez izbora.

I onda, kad vam panika pomuti razum, jedino sta vam ostane je da pretite i pokušavate da podelite građane Srbije.

Ta skupina propalih opozicionih političara koje predvodi Dragan Đilas imaju jasnu političku agendu: da oslabe Srbiju, da propagiraju vojvođanski separatizam, da Vojvodina dobije svoj pozivni broj i da izazovu nerede.

Valjda kad naučite da stvari rešavate nasiljem i to u sopstvenoj porodici, kao što je to radio Dragan Đilas, priviđaju vam se pendreci i neredi.

Nema pendreka. Nema upotrebe sile. Nema nereda. I to boli Dragana Đilasa. Hoće Đilas da se desi neko krvoproliće pa da optuzi za to Aleksandra Vučića.

Neće se Dragane to desiti zato sto za razliku od tebe i kriminalca Šolaka, koji ste i decu uvukli radi svojih bolesnih ambicija, Aleksandar Vučić ne da na građane Srbije.

Nećete podeliti i razbiti Srbiju. Neće udariti brat na brata.

Neće, dok god je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Sandra Božić: Vreme u kojem su tajkuni i ambasade kreirali vlast i politiku Srbije odavno je prošlo

Prema Draganu Đilasu, država radi svoj posao jedino kada je u rasulu, kada je pljačkaju sa svih strana i kada je u službi njegove kamarile koja se masno i nekažnjeno bogatila za vreme dok su bili na vlasti. Zaboravio je da pomene da je upotreba pendreka tekovina upravo njegove stranke, tokom čije vlasti je na ulici do smrti pendrecima pretučen Ranko Panić.

Svima je jasno da će opozicija podržati sve što je usmereno protiv države i da se iz petnih žila trude da vlast dobiju preko ulice, a pod velom prelazne Vlade. Kada znamo koliko su se obogatili na račun države, jasno je i zašto pokušavaju na sve načine da se vrate na vlast, u čije rušenje su uložene stotine miliona evra kroz različite nevladine organizacije i tajknuske medije.

Nervoza u njihovim redovima postala je sve očiglednija, jer su se nadali da je država mnogo slabija i da će moći da ponove scenario obojene revolucije po oprobanom receptu. Vreme u kojem su tajkuni i ambasade kreirali vlast i politiku Srbije odavno je prošlo, ali žal opozicije za tim vremenima je izraženija nego ikad.

Prema Draganu Đilasu, država radi svoj posao jedino kada je u rasulu, kada je pljačkaju sa svih strana i kada je u službi njegove kamarile koja se masno i nekažnjeno bogatila za vreme dok su bili na vlasti.

Posao države jeste da obezbedi bezbednost i normalano odvijanje života za sve građane, a ne sticanje privilegija i koristi onih koji su na vlasti, kako je to naučio Đilas, kome je država bila izvor enermnog bogaćenja po sopstvenom priznanju.

Pored toga što mu smeta kada se najavljuje reakcija države, Đilas i dušebriznici ostaju nemi ili čak podržavaju najbolesnije i besramne pretnje predsedniku države podržavajući time monstruoznu kampanju koju njemu bliske medijske kuće godinama vode protiv predsednika Srbije. Odgovor pristojne Srbije na sve to, jeste jedinstvo, vera u bolju budućnost i ljubav prema sopstvenoj državi koja nije na prodaju- istakla je Sandra Božić, članica Predsedništva SNS-a.

Dejan Bulatović: Narod pita kada će se Tužilaštvo baviti Đilasovim milionima?

Jedini političar u Srbiji, dakle, još jednom, jedini koji dokazano ima neosporan legitimitet, te apsolutnu podršku ubedljive većine građana, koji mu ukazuju milionsku podršku na izborima je predsednik Aleksandar Vučić. E, njega besomučno napada, preti mu i proganja ga jedan poremećen čovek koji više nema ničiju podršku. Još jednom, ničiju podršku. Taj ološ politički se zove Dragan Đilas i on je jedini inspirator i generator nasilja u našoj zemlji.

Bez podrške u narodu pa samim tim i bez političkog legitimiteta, Đilas se posvetio širenju mržnje, agresije i maligne političke propadande, koja za cilj ima političko uništenje Aleksandra Vučića. Po ko zna koji put, javno pitam, gde je granica toga i šta da odgovorim ogromnom broju građana koji me širom Srbije stalno pitaju kad će Tužilaštvo da se pozabavi Draganom Đilasom i njegovim malverzacijama. Na žalost nemam odgovor na to pitanje i ne razumem šta nadležni organi čekaju? Šta čekate? Da Đilas zaista sprovede u delo neko političko zlo? Da njegova mržnja prouzrokuje neku tragediju?

Nema šta Dragan Đilas nije probao. Pretio je, obmanjivao, tukao, proneverio, rastavio opoziciju na sitne atome. Krio se iza Marinikine suknje, zloupotrebljavao tragedije, čak je pokušao da se sakrije iza studentske suknje. I ništa nije urodilo plodom. Neće te ova zdrava, jaka i poštena Srbija Đilase! Neće te Vučićeva Srbija Đilase! Nema te obojene revolucije više koju možeš da sprovedeš. Tvojoj mržnji i političkom otrovu Srbija je rekla NE, narod ti je rekao NE Đilase! Svi su na strani Aleksandra Vučića Đilase, a ti si samo ružna i tužna daleka politička prošlost.

Živeo Aleksandar Vučić!

Živela Srbija!

Istakao je narodni poslanik Dejan Bulatović.

Podsetimo, Dinko Gruhonjić je FoNetu izjavio da : Sve ijedna reč koju je izgovorio o meni je najgnusnija moguća laž. On je direktni inspirator i onaj koji naređuje sve pretnje koje dobijam. Stičem utisak da on jako želi da mene neko ubije, dok je Dragan Đilas uporedio predsednika Srbije sa Musolinijem.