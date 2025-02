SINIŠA MALI: Nema kompromisa u borbi protiv korupcije

AKTUELNA dešavanja u zemlji, protesti i blokade loše utiču na privredni rast, rekao je za Juronjuz Srbija prvi ministar finansija Siniša Mali.

U razgovoru u emisiji Direktno sa Minjom Miletić, koji je vođen u rekonstruisanom hotelu Bristol, Mali je naveo da je Srbija dobro započela krug rasta i da je sada važno da se to na osnovu rezultata iz prošlih godina nastavi, odnosno da se razvijamo i da pobeđujemo druge. Ministar je istakao i da će borba protiv korupcija biti beskompromisna, kao i da partijska knjižica nikoga neće da zaštiti. Mali je govorio i o tome da li je Srbija bliža formiranju nove vlade ili izborima, kao i o spekulacijama da bi mogao da bude novi premijer.

Budžetom za 2025. godinu predviđen je privredni rast od 4,2 odsto. Siniša Mali je rekao da svaka nestabilnost, kriza ili indikacija krize utiče na investitore da sačekaju sa ulaganjima.

"Mi moramo da ostvarimo te projekcije. Nismo mnogo izgubili, mesec dana je u pitanju. Ako pogledate januar, imamo manji priliv stranih direktnih investicija nego u januaru prošle godine. To je indikator nečega što nije dobro. Takođe, i to ću potpuno otvoreno reći, imamo i manjak priliva od poreza na dodatnu vrednost. Jednostavno, kada ljudi vide blokade i proteste, nisu spremni da troše i budu optimisti nego se malo zatvore u sebe. To je odmah uticaj na potrošnju, a to dovodi do smanjenja priliva od PDV-a. S druge strane i do uticaja na eventualno smanjenje rasta BDP-a", objasnio je ministar.

Poručuje da je rast BDP-a najvažnija stvar kada je u pitanju bogatstvo ekonomije i bogatstvo građana Srbije. Mali je podsetio da je 2012. godine BDP bio oko 33 milijarde evra, a da je prošle godine u decembru bio 82 milijarde. Kako naglašava, to je skoro tri puta više u vremenu koje sigurno nije bilo jednostavno zbog korone, energetske krize, rata u Ukrajini, na Bliskom istoku...

"Stalno se nešto dešava, ali Srbija ima kontinuirani rast BDP-a. Za prošla tri kvartala mi rastemo četiri odsto. Evropa u proseku raste 0,8 odsto. To je ogromna razlika, ono o čemu je Vučić govorio, polako ali sigurno se približavamo standardu EU. Oni rastu sporije nego mi. Mi sa tim moramo da nastavimo, jer što nam više raste DBP, veći je priliv u budžetu i više novca ima za povećanje plata, penzija, minimalne zarade, za ulaganje u bolnice, škole i sve ostalo. Tako da smo mi taj krug rasta i razvoja dobro započeli, sada je važno da na osnovu rezultata iz prošlih godina nastavimo da se razvijamo i da pobeđujemo druge", rekao je ministar.

Komentarišući jučerašnje hapšenje bivšeg čelnika EPS-a Milorada Grčića i najavu snažnije borbe protiv korupcije, Siniša Mali je ukazao na reči predsednika Vučića da neće biti kompromisa po tom pitanju.

"Mnogi su bili skeptični, ali vidite kako obećanje polako ali sigurno realizujemo. Morate da znate, ne hapsi država. To radi tužilaštvo. Veoma je važno da građani znaju da treba pustiti tužilaštvo da odradi svoj deo posla. Najgore bi bilo da optužujete nekoga bez dokaza i osnove. Ako je tužilaštvo odradilo svoj deo posla, gde imaju jasan slučaj oko tih zloupotreba u EPS-u, to je dobro i mi ćemo sa time nastaviti", rekao je.

Ističe da to obećanje nije važno samo zbog politike, već da je reč o osnovi za zdravlje jednog društva. Navodi i da se u njegovom ministarstvu time bave na sistemski način, uvođenjem e-faktura, e-fiskalizacije i e-akciza, gde se smanjuje mogućnost sive ekonomije i osnivanja fantomskih preduzeća.

"S druge strane, ono što je najvažnija poruka možda - nema zaštićenih. Kao što je predsednik rekao, niko nije iznad zakona i stranačka pripadnost ili kartica nikog neće da zaštite. Jedino je važno da li ste ispravno radili svoj posao ili niste. Mislim da je to veoma važno", poručio je Mali.

Ministar finansije je rekao da je, osim borbe protiv korupcije važna još jedna stvar, a to je prodaja SBB-a.

"Nema tu slučajnosti. Hoću da građani znaju. Jasno je kako se i zašto, bar delom došlo do tih protesta jer su to bili partikularni interesi Dragana Šolaka i Dragana Đilasa da povećaju vrednost svojih kompanija kako bi ih prodali po što većoj ceni. Sada imate situaciju da jedan Dragan Đilas, dok je bio gradonačelnik Beograda, dakle uzeo 619 miliona evra što je sam priznao, sad on i Šolak zaradiše još milijardu i po evra. Neka se građani sami pitaju zarad čega se sve to dešava i šta je bila poenta", naveo je Mali.

Dodao je i da nikome spolja nije u interesu da Srbija bude uspešna.

"A zašto bi bilo nekome u okruženju i nekome od velikih sila? Svi hoće da Srbija bude gde je bila i pre 15 godina, treća ili četvrta u regionu. Da budemo gubitnici, nikome ovi uspesi koje Srbija ostvaruje u ekonomiji nisu od interesa i hoću da građani to znaju", poručio je Mali.

Povodom teme o kojoj debatuje ceo svet a koja se odnosi na odluku nove američke administracije da zaustavi finansiranje nevladinih organizacija od strane USAID-a i NED, Mali kaže da ga takav potez nije iznenadio.

"Na kraju više nije da Vučić ili Siniša ili neko drugi priča o tome, nego sada je američka administracija dala precizne podatke o stotinama miliona dolara koje su dolazile u srpske nevladine organizacije", rekao je Mali.

On je naveo da kada je prošle nedelje Uprava za sprečavanje i pranja novca po nalogu tužilaštva uzela i gledala papire, te nevladine organizacije su odmah reagovale i rekle da je to uticaj na nihovu samostalnost.

Mali kaže da u tom smislu ništa nije slučajno kada se pogleda sve što se dešava u Srbiji i partikularni interesi Dragana Đilasa i Dragana Šolaka.

"Njihovi interesi su bili podići rejting Nove S, N1, da to mi prodamo po što većoj ceni. Eto, deo slagalice. Onda saznate o USAID-u, da neka nevladina organizacija, TRAG, dobije 28 miliona evra, CRTA dobije desetine miliona evra. A zašto bi ti iz inostranstva davali taj novac tim nevladinim organizacijama? Šta očekuju od njih? Nešto očekuju. I onda vidite kada se te pare uzmu, pa kako se finansira sve ovo što je oko nas danas. Ništa slučajno nije i drago mi je što se polako kockice te slagalice koje se po meni zovu interesne grupe koje hoće da sruše Srbiju", rekao je Mali.

On je rekao da sve što se dešava u Srbiji u poslednjih par meseci je protiv Ustava i zakona, počev od blokada.

"Šta krijete? Zašto vama toliki novci? Hajde da budemo samo realni. Nekome plaćate nešto očekujući ili da nešto uradi ili da nešto završi ili da ispuni neko obećanje. Što je taj TRAG dobio 28 miliona evra? Šta ste vi obećali tim strancima? Taj neki Lazović i ovi ostali koji dobiju pare, Soros, Rockefeller. Što vas plaćaju? Znači mora da ima neki razlog. A onda polako vidite kako zastupaju blokade, proteste i sve ostalo. E to je razlog, čista plaćena agentura, što bi rekao, moj kolega ministar", kaže Mali.

O protestima i ispunjenju četvrtog zahteva studenata

Mali kaže da je veliki broj građana za normalan rast i razvoj Srbije i da postoji manjina koja je glasnija, kao i da zato ne bi rekao da je u Srbiji društvena kriza.

On kaže da je i predsednik Srbije pružio ruku dijaloga kako bi se sagledalo šta je problem, ali da je za dijalog potrebno dvoje.

Mali navodi da je rektor Univerziteta u Beogradu dobio pismo od predsednika Aleksandra Vučića na razgovor, ali da je rektor taj poziv odbio, dok se s druge strane viđa sa nekim ljudima koji su zaposleni ispred Evropske unije.

On je naveo da su sva četiri zahteva studenata veoma detaljno analizirali i da treba razgovarati o tome da li još nešto nedostaje da se ispuni.

Povodom zahtev studenata da se poveća fond za visoko obrazovanje za 20 odsto, što je 12 milijardi dinara, Mali kaže da je Vlada Srbije donela odluku o izdvajanju tog novca, tako što je izdvojeno od jedan do dva odsto budžeta svakog pojedinačnog ministarstva.

"Neko mora da sedne sa nama i da kaže, dobro, ispred plenuma, rektorata, dekana, profesora, kako žele to da raspodele? Još do danas taj odgovor nismo dobili. I stalno imamo pozive prema njima, jer na kraju najgore bi bilo da mi podelimo, a oni kažu - čekajte, podelili ste kako nama ne odgovara. Zahtev je sada da to povećanje novca bude sprovedeno i kroz izmene Zakona o visokom obrazovanju i to ćemo da uradimo. Izmene zakona su spremne, tako da ćemo i formalno, i pravno, i finansijski, taj četvrti zahtev ispuniti", rekao je Mali.

Povodom najave da će školarine biti umanjene, Mali je rekao da treba da ide sa smanjenjem školarine za 50 odsto, ali da je to opet odluka univerziteta.

"Mi ukazujemo na problem da postoji mogućnost ako se propusti godina, studenti koji su na budžetu neće više moći da budu na budžetu, studenti koji imaju studentske kredite i stipendije neće moći da ih dobijaju. Oni koji propuste godinu neće moći da idu na postdiplomske studije. Dakle, mi upravo javno, veoma transparentno i kontinuirano govorimo o tim problemima", rekao je Mali.

Ostavka Vučevića

Posle ostavke premijera Miloša Vučevića koju treba da konstatuje parlament, Mali je rekao da se nada da će sednica Skupštine Srbije biti što skorije.

"Veoma je važno da se što skorije održi sednica Skupštine kako bismo nastavili dalje. Nakon toga, 30 dana je do imenovanja nove vlade, ako idemo u tom smeru", rekao je Mali.

Na pitanje da li je u ovom trenutku Srbija bliže formiranju nove vlade ili izborima, Mali je naveo da će to biti na kraju timska odluka.

"Čekamo i predsednika da kaže u kom smeru treba da idemo. Ja sam nekako bliži izboru vlade jer je kraći proces, brže možemo da stanemo na noge i da krenemo dalje. Moramo da se vratimo u onaj radni mod. Želim da pobeđujemo u ekonomiji kao što pobeđujemo u poslednjih par godina", naveo je ministar.

Nova vlada ili izbori

O tome se da li je opcija nova vlada ili izbori, dodaje, stalno se razgovara u SNS-u.

"Od kada se to desilo i sa ostavkom predsednika vlade, gledamo šta se dešava i sa protestima, situacijom i u regionu, imali ste izbore i na KiM. To su važne stvari koje utiču na tu odluku. Nije to laka odluka. Ovoj zemlji je potreban mir i stabilnost, jasno rukovodstvo i liderstvo kuda se ide, imamo još godinu i po, dve teškog rada i do Ekspa i do ispunjenja ciljeva Srbija 2027", rekao je Mali.

Na pitanje da li postoji mogućnost da bude predsednik vlade, Mali je naveo da su to spekulacije i da nema ambiciju da bude na čelu vlade, naglašavajući da deo tima Aleksandra Vučića i da imaju jasnu i zajedničku viziju.

"Kad imate jasan cilj i ako ste deo tima, meni je važno da ispunimo taj cilj. Nikada pojedinac ne može da uradi ono što može jedan tim da uradi", poručio je Mali.