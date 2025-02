DETE, IDI UČI, TO TI FALI: Beogradski maturant želi blokadu i obustavu nastave (VIDEO)

MATURANTI Srednje škole "Mokranjac" u Beogradu, kako kaže jedan od njih, pokušali su da uđu u blokadu, ali nisu uspeli u tome.

Foto: Printskrin

- Profesori i direktor su izglasali da treba da imamo nastavu 30 minuta, ali mi smo u blokadi, maturanti, i vršimo obustavu nastave. Nismo uspeli da pridružimo celu školu i to je to - kaže ovaj maturant, koji je sa svojim vršnjacima izašao na ulicu i ne žele da pohađaju nastavu.

Srednjoškolac ističe da im za blokadu fali podrška cela škole, ali iz svega ovoga nameće se samo jedna poruka, a to je da treba da uči, i on i njegovi vršnjaci. To je ono što im fali.