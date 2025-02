PREDSEDNIK Aleksandar Vučić boravi u poseti Severnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu.

Foto: Printskrin

Predsednik obilazi destileriju "Braća Kravić"

Predsednik je posetio destileriju "Braća Kravić", u opštini Kanjiža.

Vučića je dočekao vlasnik destilerije Miloš Kravić, kome je predsednik čestitao rođendan i dao mu tortu.

Braća Kravić proizvode domaće prirodne rakije od kojih se izdvajaju rakija od kajsije, kruške i dunje koje su dobile više od 300 međunarodnih nagrada i priznanja.

Vučić u Kanjiži

Vučić je stigao Kanjižu, u selo Velebit, gde ga je dočekao veliki broj meštana ispred obnovljenog Doma kulture.

Predsednik Vučić je naveo da je Kanjiža izgubila stanovnike i dodao da je potrebno da se ovde otvori fabrika.

- Važno je da dovedemo jednu fabriku u Potiski region, i obilaznica je takođe ključna. Radije bih dao pare za fabriku, za obilaznicu će nam trebati milijarda. Ako neko zaposli ljude, više će ljudi zarađivati i trošiti, i biće bolje za sve - kazao je Vučić.

Vučić je naveo da bi dovođenjem jednog investitora koji bi pokrio Kanjižu, Čoku i Kneževac, bili rešeni mnogi problemi i da je to ključno.

Predsednik je kazao da se bori podjednako i za srpska i za mađarska sela, isto kao i Balint Pastor.

- Ja sam mnogo truda uložio, zajedno sa njim i njegovim ocem, da popravimo odnose. Znam kako je to bilo kada sam bio mali, majka mi je iz Bečeja. A danas živimo kao braća. Put od Kneževca do Crne Bare, i dalje do Čoke, znači i Srbima i Mađarima. Ko je uvek uz našu zemlju i pomaže nam u Evropi, to su Mađari. Sve mogu da slušam, primedbe i psovke, ali nikada neću da slušam svađu između Srba i Mađara. Bilo je 2003-2004. neki talas sukoba. Na nacionalnoj osnovi je tada bilo 968 sukoba na teritoriji Vojvodine. Sada nemamo više od 30 godišnje - rekao je Vučić.

Vučić obišao poljoprivredno gazdinstvo u Novom Kneževcu

Predsednik u okviru posete Severnobanatskom okrugu obilazi poljoprivredno gazdinstvo Saše Pustinjaka u Novom Kneževcu.

Vučića je dočekao domaćin, Saša Pustinjak, sa porodicom, kao i predstavnici lokalnog pčelarskog društva.

Gazdinstvo se bavi proizvodnjom meda iz 231 registrovane košnice, a pored košnica imaju i voćnjake i bave se ratarstvom.

Saša Pustinjak se duže od dvadeset godina bavi pčelarstvom i kako je isticao ranije, u tome su mu dosta pomogle subvencije koje su dodeljivane od strane republičke i pokrajinske vlade.

- Ja ću da probam med, a Glamočić će rakiju - kazao je predsednik.

Predsednik je rekao saradnicima da razgovaraju sa Pustinjakom, dodajući da postoji mnogo mogućnosti za subvencije, ali da to ljudi ne znaju.

- Da smanjite troškove, obezbedite najbolju opremu. Slobodno to tražite, možete tu i nešto besplatno da dobijete - navodi Vučić, i obećao da će da pomogne po pitanju falsifikovanog meda.

Vučić je kazao da osim puta Čoka-Crna Bara, treba da se uradi i put Novi Kneževac-Crna Bara.

- Kneževac, Čoka, Senta, odlaze ljudi, fale nam - rekao je.

- Srećan sam što sam u severnom Banatu. Cilj je bio da slušam o problemima ljudi i da ih rešavamo. Dva puta ćemo uraditi, Čoka-Crna Bara i Novi Kneževac-Crna Bara, i autobusku stanicu u Kneževcu. Ostaju nam, ono što je važno, investitori - kazao je predsednik.

- Kaže Ješić - neće šetati Novim Sadom, odoh ja popodne tamo da šetam. Bože kako su neki ljudi umislili da su mnogo važni, to je neverovatno - poručio je Vučić.

O deklaraciji o Vojvodini

- To je narodna deklaracija, priprema se, onda ćemo da vidimo hoćemo li to pretapati u neke druge akte. Verujem da će biti široko prihvaćena. Ali ćemo se mi po pitanju deklaracije, dogovarati sa našim partnerima, jer smo mi dugo gradili odnose sa Ištvanom Pastorom i našom mađarskom braćom i planiramo da tako bude i dalje. Očekujemo da napravimo jedan veliki skup na teritoriji Vojvodine, da li će biti Novi Sad ili neko drugo mesto, videćemo. Da li ćemo da šetamo ili stojimo. Ovi mlađi vole da šetaju, tako izgleda da ih ima više. Ja volim da stojim, meni je uvek sadržaj i suština bila važnija. Uvek je važno kakva vam je politika, šta nudite, a ne kakva vam je slika na Instagramu ili nekoj drugoj društvenoj mreži.

Vučić razgovarao sa građanima Čoke

Predsednik je pozdravljen aplauzom.

- Drago mi je da vas vidim u nelakim trenucima, mi se trudimo da sačuvamo stabilnost, zemlja nam je spolja i iznutra napadnuta. Neki misle da je vreme da se država vrati u prošlost. Hteli bi da nam otcepe Vojvodinu od Srbije. Naše je da zemlju sačuvamo, zato ćemo vas pozvati na jedan veliki skup, da pokažemo da će Vojvodina uvek biti Srbija - poručio je na početku predsednik.

Predsednik je najavio rekonstrukciju puta prema Crnoj Bari, 11 kilometara potpune rekonstrukcije, koja košta oko tri miliona evra. Takođe je najavio rekonstrukciju Doma zdravlja u Čoki, kao rekonstrukciju škole.

- Put će biti kao pista. To nije mali novac, to je oko tri miliona evra. Uradićemo rekonstrukciju Doma zdravlja u Čoki, da i mladi i stari mogu da imaju najbolju moguću zdravstvenu negu. I moramo uraditi školu i salu, i to nije jeftino, biće oko devet miliona evra samo za Čoku - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je važna "Smajli" deonica auto-puta, što će dosta olakšati dolazak investitora u ovaj kraj.

Vučiću se obratila lekarka Doma zdravlja u Čoki, Ivana Pantić, koja je ćerka Dejana Pantića, policajca koji je bio uhapšen na Kosovu.

- Glavnu podršku smo imali od Vas, zahvaljujući Vama on se danas brani sa slobode - rekla je Ivana, koja je dodala da je za manje od godinu dana dobila posao za stalno.

- Mi smo radili svoj posao. Srećan sam što ste iz Beograda došli u Čoku - kazao je predsednik.

FOTO: Novosti

Vladimir Ilić interesovao se za subvencije stočarima.

- Dobićete u roku od deset dana pare. Kada su sve stvari čiste, biće rešeno - odgovorio je Vučić.

Ljiljana Knežević zanimalo je da li može da se uradi kanalizacija po manjim mestima.

- Ljudi vole puteve, i ja volim puteve. Ne postoji srećniji čovek, nego kada je otvaram puteve. Ali ste upravu, što se kanalizacije tiče, nećemo biti deo uređanog sveta, dok to ne rešimo - naveo je predsednik.

- Važno je da ljudi vide da se borite, da vam je stalo - dodao je.

Blagoje Terzin, penzioner, kaže da mu je želja da se dovede neki mini-pogon ili mala fabrika u Čoku.

- Ja sam se bavio time. U Čoki se malo dece rađa, moramo da napravimo Čoku atraktivnijom. Razmišljao sam o tome. Ovde bi fabrika koja zapošljava 100 ljudi rešila bezbroj problema. Neću da obećavam 100 posto, ali ću dati sve od sebe da to učinimo - kazao je.

Jednu građanku zanimalo je zašto penzioneri u Vojvodini ne mogu da dobiju banje dalje po Srbiji.

- To ne sme da bude problem. Ja razumem da će zbog troškova prvo da ponude banje ovde, ali ako ljudima više znači, pokušaćemo to da ispravimo - obećao je Vučić.

Predsednik je obećao i pomoć lokalnom fudbalskom klubu.

Jedan građanin predložio je da Vučić bude proglašen za nacionalnog narodnog heroja Srbije. Tada su prisutni počeli da uzvikuju "Aco, Srbine".

- Znači, plenum je odlučio - našalio se predsednik.

- Primio sam mnogo odlikovanja, ali nikada to nisam doživljavao kao odlikovanje sebi već politici koju vodimo. Na kraju se uvek mere rezultati. Kada prođe 10, 20, 30 godina, ljudi vide. Uspeli smo da nam i plate i penzije rastu. Da li je to dovoljno? Nije, ali su to činjenice. Mi u ovom trenutku imamo skoro pet milijardi evra na računu. Trudili smo se da čuvamo narodnu kasu. Od Hrama Svetog Save, uložili smo više od 100 miliona evra da bude završen, do ulaganja u crkve i manastire svuda. I na to sam ponosan. Ništa mi nije važnije od suda naroda - rekao je Vučić.

Govoreći o povećanju penzija, predsednik je kazao:

- Kada smo bili u teškoj situaciji 2014. godine morali smo da donesemo odluku da ljudima smanjimo penzije. Tada je pobuna nastala, i moji roditelji su bili ljuti na sina. Problem je što ti penzioneri koji imaju visoke penzije, ti koji imaju kažu - čekaj mi smo radili i zaradili te penzije. Za poljoprivredne penzije, morate da znate da ti ljudi nisu uplaćivali ništa u državnu kasu. Kako da rešim? Da onaj ko nije uplaćivao ništa ima kao oni koji su uplaćivali? Ja znam da tih 25-30.000 je malo za pristojan život, ali to će nam tražiti i svaki penzioner koji ima 60-70.000. Još nismo uspeli da pronađemo rešenje. Mi sada imamo penzije preko 100.000, osam koma nešto penzionera ih prima, ali imamo i dalje najveći broj onih koji imaju između 40.000 i 60.000. Trudimo se da pronađemo rešenje.

"Čoka uz Vučića": Veliki broj građana čeka predsednika

Veliki broj građana okupio se u Kulturno obrazovnom centru u Čoki, kako bi razgovarao sa predsednikom.

Oni su razvili transparent "Čoka uz Vučića".

U mestu Mol u opštini Ada Vučić će u 14.45 posetiti proizvodni pogon fabrike „Biliczki“, a za 15.20 planiran je razgovor sa građanima u Domu kulture.