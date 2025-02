NASTAVIĆU DA INSISTIRAM NA DIJALOGU: Vučić o odbijanju dijaloga od strane Rektorskog kolegijuma UB

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na RTS da je donekle očekivao da će Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu odbiti dijalog.

Foto: RTS Printskrin

- Da li sam očekivao takav odgovor? Donekle, bez obzira na to što su nam dan pre rekli kako hoće da učestvuju u dijalogu, na sve su mejlove odgovarali, bio sam skeptičan i sumnjičav, ali kao politički veteran pitao sam se kako će to da obrazlože. Ono je bilo ne nikakvo, već besmisleno, uz sumanute izgovore i nemam ništa protiv toga. Nisam čak bio ni povređen. S kim god hoćete da razgovarate, to je odlična vest za Srbiju, svaki razgovor je lekovit. Šta je vaša poruka? Da želite radikalizaciju, sukobe ili nešto drugo? Nastaviću da insistiram na dijalogu - kazao je on.

Još jednom je ljude koji podržavaju njega da budu apsolutno disciplinovani.



- Mladi ljudi su naša budućnost, moramo da ih čuvamo i da brinemo o njima. Bilo koji incident odgovara samo nekom drugom - kazao je on.

Ističe da mu nije stalo, niti će da bude srećan što će da vidi rektora Đokića ili bilo koga drugog, ali da smatra da je razgovor dobar za Srbiju.

- Nečiji interes to nije bio - rekao je Vučić.