"NIKAD NAM NI 10 GODINA NISU DALI DA SE RAZVIJAMO" Dodik: Kad je Vučić pokazao da Srbija može da se digne, oni nam to ne daju (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srpske, Milorad Dodik, obratio se na komemoraciji u Drakulićima gde je podržao predsednika Srbije Aleksanda Vučića i osoduio destabilizaciju Srbije.

Foto V. Tripić

- I kada vidimo da jedan teški i žalosni događaj koji se desio u Novom Sadu i izaziva bol kod nas i kod svakog čoveka na ovim prostorima. Na neki način se zloupotrebljava kako bi se Srbija učinila nemirnom baša tada kada nam treba stabilnost i snaga. Tada kada nam treba jak predsedniik i jaka Vlada Srbije da bi baš mogli u svetskom neredu postaviti interese Srba, a mi činimo nemoćnim i nejaku Vladu predsednika Srbije. I zato iza ovog mesta moramo da kažemo da stojimo iza legetimne, snaže i jedinstvene Srbije koju predvodi predsendik Vučić zato što je on Republici Srpskoj otvorio pristup, i ja svedočim tome, da u eri Aleksandra Vučića nismo imali bolju poziciju u vlastima Srbije od kada postoji Republika Srpska. Ne damo neka socijalna kategorija jer to nikada nismo bili, nego naporosto zato da imamo svoje utočište, tamo tamo postoji jaka Srbija. Ja sam protiv svakog onog koji je za destabilizaciju Srbije i srpskog naroda. Nikad nam u istoriji nisu dali 10 godina u miru da se razvijamo i ojačamo. Sada kada je pokazao Vučić da je to mogće da se Srbija digne, a oni koji to ne žele da vide ne vide ni puteve ni bolnice ni mnogo čega - istako je Dodik.