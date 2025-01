OSTRAŠĆENI POLITIČKI GOVORI ADVOKATA: Otkrivamo šta se dešavalo na Skupštini AKS

OSTRAŠĆENI politički govori obeležili su danas vanrednu Skupštinu advokatske komore Srbije (AKS) koja je održana u MTS dvorani u Beogradu i na kojoj je izglasana potpuna obustavu rada u trajanju od sedam dana, kao znak podrške tzv. studentskim protestima. Da kojim slučajem neko nije znao gde se nalazi, pomislio bi da prisustvuje međustranačkom sastanku ujedinjene srpske opozicije.

Foto: Novosti

Vanredna sednica zakazana je na predlog advokatske komore Vojvodine i Šapca. Sednici je prisustvovalo 116 advokata, ali konačan broj advokata koji su glasali za obustavu nije poznat niti saopšten, a nekoliko advokata je napustilo salu tokom rasprave i pred samo glasanje.

Pored advokata, sednici su prisustvovali i studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Nišu, ali i nepoznate osobe koje nisu bili članovi Skupštine AKS i nisu imali pravo glasa.

Jedina tačka dnevnog reda bila je potpuna sedmodnevna obustava rada advokata na teritoriji Republike Srbije, a posle diskusije (ako se tako mogu nazvati politčki ostrašćeni govori) koja je trajala nešto manje od dva sata, odluka je doneta, kako je saopštio predsednik advokatske komore Srbije, Veljko Delibašić, jednoglasno.

Skupština advokata ili sastanak ujedinjene srpske opozicije?

Deo advokata na ovu sednicu kao da je došao instruisan od strane opozicije, pa je se događaj a koji je trebalo da predstavlja Skupštinu advokata pretvorio u politički ostrašćene govore.

Predsednik advokatske komore Vojvodine Vladimir Beljanski rekao je na početku sednice da je advokatska komora Srbije i Vojvodina pomogla studentske proteste i dala podršku svim zahtevima i blokadi saobraćajnica.

Foto: Novosti

Politički govor održao je i advokat Borivoje Borović poznat po opozicionom delovanju. Predsednik advokatske komore Beograda Momčilo Bulatović rekao je da AK Beograd na sve načine podržava studente, čak im pruža i finansijsku podršku.

Napadi na svakog ko misli drugačije

Neki advokati koji su imali drugačija mišljenja od ostalih govornika, prisutni u sali su vređali, zviždali im, nazivali ih sendvičarima i vikali "dajte mu sendvič".

Advokat Dragan Palibrk upitao je da li je legitimno da se pljuje vlast na skupštini advokatske komore, našta su usledelili zvižduci i povici da prekine sa izlaganjem.

On je upitao čime su ugroženi vitalni interesi advokature i konstatovao da su zaštićeni kao beli medvedi. Upitao je da li AK treba da bude oruđe određenih političkih opcija i šta će se postići tim ciljem.

Tokom govora Miroslava Nešića, člana Upravnog odbora iz Niša, atmosfera je bila najžešća, nalik skandiranju na fudbalskoj utakmici, a u više navrata morao je da raeaguje i sam predsednik advokatske komore Srbije Delibašić koji je rekao da od tolike vike i buke neće moći da se dobije transkript govora.

Nešić je rekao da se kada se odluka o obustavi rade donese, tada mora da se sazove skupština i da odluka o potpunoj obustavi rada mora biti doneta sa komorama.

-Kada se izjasne sve komore tada treba sazvati konferenciju advokata i odlučivati o zahtevu, a očigledno to nećemo imati. Mi ne možemo obustaviti rad zbog drugih zahteva, možemo da odlučimo da su to naši zahtevi. Veliki broj advokata najavio je da neće poštovati ovu odluku, spremaju inicijativu Ustavnom sudu. Ukoliko nam Ustavni sud ukine odluku iz kodeksa, mi ćemo izgubiti alatke rada jednom zauvek. Treba da se obaveste sve kolege i da se od ponedeljka stupa u štrajk, kak obi ljudi odložili svoja suđenja i sporove. Predlažem da se odloži odluka o štrajku, 7 dana je malo i nećemo ništa uraditi - rekao je on, dok su tokom njegovog govora svi pričali u glas, dobacivali, vikali "ua".

Na pitanje našeg novinara zašto obustavljaju rad, koji su to konkretni zahtevi koje traže i na koji način je ugrožen rad ove branše, advokat Jelena Pavlović, koja je bila najviše ostrašćena u svom političkom govoru tokom sednice, rekla je da je to podrška zahtevima studenata i četiri njihova zahteva. Na pitanje koji su to zahtevi, rekla je "ne mogu sad da ih ponavljam", te onda nabrojala.

Na pitanje da li postoji neki krivac koji nije obuhvaćen optužnicom, rekla je da sigurno postoji, ali nije znala da nam kaže na koga misli.

Reakcija ministarke pravde Maje Popović "Smatram da nisu postojali razlozi da advokati stupe u štrajk jer ničim nisu ugroženi interesi advokatske profesije. Ne sporeći pravo delegata skupštine AKS da glasaju za obustavu rada, nejasno je zašto nije obezbeđen minimum procesa rada kojim bi se zaštitili interesi građana Srbije. Ništa nije urađeno od strane izvršne vlasti što bi na bilo koji način ugrozilo advokaturu. Upravo suprotno, svaki zahtev advokatskih komora upućen ka MP pozitivno je rešen i u interesu advokata. Najveći broj advokata želi da radi i zarađuje, ali većina njih ne želi svoj stav da iznosi javno kako ne bi bili pod salvom medijskih i drugih napada dobro organizovanih grupa u advokaturi koje podržavaju opoziciona delovanja. Moja vrata su, kao i uvek, otvorena za razgovore sa predstavnicima advokature i MP će uvek raditi na poboljšanju položaja advokata i unapređenju advokatske profesije", rekla je Maja Popović.