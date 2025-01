"VEĆINA ŽELI JANUARSKI ROK" Brnabićeva: Ko će studentima plaćati školarine ako zbog blokada izgube status budžetskog finansiranja

PREDSEDICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da većina studenata želi održavanje januarskog ispitnog roka, a da manjina, organizovana u nezakonitom Plenumu, sprečava normalan nastavak studiranja mladih ljudi.

Foto: N. Skenderija

- Januarski rok studenti većinski žele. Mi imamo 263.000 studenata u Srbiji. Zato ću zahtevati da sledeće nedelje bude održan skupštinski Odbor za prosvetu i obrazovanje koji će govoriti o ovome i kako da se zaštite interesi studenata koji hoće da izađu na ispite - rekla je Brnabićeva za Hepi televiziju.

Ona je upitala dekane srpskih fakulteta, koji podržavaju plenumaše hrvatske blokadne kuharice, ko će studentima plaćati školarine ako zbog blokada izgube status budžetskog finansiranja.

Predsednica parlamenta je istakla da u opoziciji, njihovim medijima i nevladinim organizacijama postoji velika nervoza od predstojećeg dolaska Donalda Trampa na čelo SAD.

- Trampova politika je da narod drugih država odlučuje ko će da vodi njihove sopstvene zemlje. To je ključna promena i to stvara ogromnu nervozu ovde. Veliki broj NVO je navikao da dobija novac za destabailizaciju zemlje, a to će sada u velikoj meri presušiti - istakla je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, u poslednjih 10 godina je u Srbiju za rušenje predsednika Aleksandra Vučića ušlo 450 miliona evra.

Predsednica parlamenta je navela da je Dragan Šolak vlasnik opozicije, i da on medije koje poseduje koristi za borbu protiv predsednika Vučića.

- Cilj mu je da na vlast vrati bivši DOS za čije vreme se obogatio i stekao milijarde. Međutim, nek zna, demokratija je volja naroda a ne volja Dragana Šolaka - zaključila je Ana Brnabić.