U SRBIJI SE PITA NAROD: Terzić i Nikolić odgovorili Stefanoviću

ČLANOVI predstavništva SNS-a Milica Nikolić i Miloš Terzić prokomentarisali su najnoviji napad zamenika predsednika SPP i narodnog poslanika Borka Stefanovića.

Foto: Printskrin

- Nisu to protesti građana, već agresivnih antisrba koji se zalažu za nezavisno "Kosovo". Ima vas šaka jada, a Kurti te zdušno podržava iz Zagreba. I bolje bi ti bilo da ne prizivaš kontramiting, jer je narod ogorčen na vas. Uostalom videćeš ponovo snagu SNS-a na narednim izborima. - rekao je Terzić.

Uostalom videćeš ponovo snagu SNS-a na narednim izborima. https://t.co/398IkU2F7Q — Miloš Terzić (@milos_terzic1) December 15, 2024

Oglasila se i Milica Nikolić.

- Danas je Borko Stefanović, zapravo Borislav, dok nije pokušao da promenom imena opere biografiju, potvrdio ono čemu svedočimo sve vreme: cilj opozicije je rušenje Srbije!

I bez dileme, jasno je potvrdio da preko mrtvih, zloupotrebom tragedija, misle da sruše Vučića, kao branu i štit jake Srbije, a time i Srbiju.

Još je, kaže, alergičan na samo spominjanje “Srbije” i “države”.

I nisu ovo bilo čiji zaključci, Borislav Stefanović je upravo to rekao!

Valjda ohrabren posetom u Briselu, koju je ova salonska, zalizana, Đilasova krpa, iskoristila da dodatno državu ispljuje, uostalom zbog toga je i otišao, pa se vratio da nam poruči kako Srbija, ipak, može da se sruši.

Tako se dogovorio sa osvedočenim srbomrziteljem koji pozira u ustaškoj uniformi, Piculom. Prvi korak bi im bilo proglašenje nezavisnosti lažne države, a zatim proglašenje srpskog naroda genocidnim.

E, sada, to što se on dogovara sa Piculom, što pokušavaju da sprovedu putem političkih protesta koje nazivaju “studentskim” i što su dobili kao zadatak za opravdanje silnog novca koji dobijaju sa strane, to mogu mačku o rep da okače!

U Srbiji se pita narod! A barabe koje prodaju interese svog naroda i svoje države, narod je još 2012. poslao u političku prošlost.

Srbiju niko, i ništa, neće rušiti!

A, garant njene stabilnosti i sigurnosti je upravo predsednik Vučić, koga upravo zbog toga uvek, jedino, na svakom mestu i monstruozno napadaju. - odgovorila je.