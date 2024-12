POLJOPRIVREDNICI UPUTILI PODRŠKU VUČIĆU: Hvala državi koja sprovodi zakone, Kokanović je prevarant i radi na štetu nas

POLjOPRIVREDNICI Srbije uputili su podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a njihovo saopštenje prenosimo bez izmena u celosti.

Udruženje „Govedari Zaplanja“, Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja Novog Pazara, Sjenice i Tutina sa 57 udruženja i 1.632 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u svom sastavu, Udruženje žena „Katržanke“ Katrga iz Čačka, Udruženje seoskih žena Užica, Udruženje građana „Etno forma“ Jagodina, Udruženje voćara „Zaječarsko voće“ Zaječar, Udruženje pčelara Toplička epigenija Prokuplje, Udruženje „Seoske žene opštine Vrnjačka Banja“, Udruženje proizvođača povrća „Ukus prirode“ Knjaževac, Udruženje proizvođača paradajza „Svirce“ Leskovac, Udruženje „Društvo pčelara Kosmaj Mladenovac“, Udruženje povrtara Pomoravac Velika Plana, Udruženje malih poljoprivrednih proizvođača Drina Mali Zvornik, Udruženje proizvođača lekovitog bilja „Sarlah Plus“ iz Pirota, Udruženje proizvođača voća „Jastrebačko voće“, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Valjevo, Udruženje malih poljoprivrednih proizvođača Požarevac, Udruženje malih poljoprivrednih proizvođača Lapovo, Udruženje poljoprivrednika "PLODNO POLjE" Zvečan i Udruženje malih poljoprivrednih proizvođača cveća „Kaliopa“ Vranje se ovim putem javno obraćaju kako bi pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Stavljanjem u pasivni status poljoprivrednog gazdinstva lažnog poljoprivrednika Zlatka Kokanovića država je ispravila nepravdu prema malim poljoprivrednim proizvođačima i malim gazdinstvima i na tome smo zahvalni.

Zlatko Kokanović je lažni poljoprivrednik i lažni ekolog koji se više bavi politikom i sabotiranjem bilo kakvog napretka države i pokušajem rušenja predsednika Aleksandra Vučića nego poljoprivrednom proizvodnjom.

Isti taj Kokanović je prema onome što mi znamo od države dobio silne novce i subvencije od skoro 14 miliona dinara za bavljenje poljoprivredom, za tov svinja, za kvalitetne priplodne krave, za tov junadi, kvalitetne priplodne mlečne krave, premije za mleko i podsticaje po hektaru, a svim tim i ne stiže da se bavi jer je zauzet protestima i lajanjem po medijima i društvenim mrežama protiv države koja mu je tolike pare i dala.

On je glavni protivnik iskopavanja litijuma i to mu je jedina uloga koju ima, da sabotira napredak Srbije po očiglednom nalogu opozicije i da ruši predsednika i državu koja mu je sve dala, ali njemu ni to očigledno nije dovoljno.

Kako da verujete čoveku koji se bogati na račun države, a istu tu državu hoće da uništi i zaustavi njen rast, dok mi mali proizvođači trpimo i borimo se za opstanak.

Kokanović je pokazao svoje pravo lice, on lažima i prevarama obmanjuje narod ove države i radi na štetu i nas malih poljoprivrednika i svih građana Srbije.

Hvala državi koja sprovodi zakone, koji moraju da budu isti i jednaki za sve bez izuzetka.

Svi mi poljoprivrednici međusobno znamo ko je kakav, ko šta radi i po čijem nalogu i sa kojim interesima i vreme je da se takvima kao što je Kokanović koji hoće da upropaste Srbiju i domaću poljoprivredu stane na put.