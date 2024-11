NEDOPUSTIVO JE DA NEKO ZLOUPOTREBLJAVA ĐAKE, MALOLETNU DECU Vučević na pitanje "Novosti" - Odeljenje mog sina bilo naterano da izađe na ulicu

PREMIJER Srbije Miloš Vučević danas je odgovarajući na pitanja novinara u Nevesinju komentarisao i sličaj do sada neviđene političke zloupotrebe učenika, u kojem je jedan od žrtava bio i njegov mlađi sin.

FOTO: Novosti

- Samo da Vas ispravim, ne zamerite, nije to samo bilo juče, to je bilo i onog prethodnog petka, 22. novembra. Tada je odeljenje gde ide i moj mlađi sin Danilo bilo naterano da izađe na ulice, za vreme kada treba da se vrši nastava... Đaci su bili u školi zbog učenja i zbog nastave, a ne zbog nekih drugih skupova. I nemam ja problem da je bilo koji profesor politički orijentisan ili politički angažovan, profesor, nastavnik, to je njegovo pravo i ne moramo i ne treba svi isto da mislimo, ali ono što je nedopustivo to je da neko zloupotrebljava đake, da neko zloupotrebljava maloletnu decu, govorimo o deci od 16 godina, konkretno o tom odeljenju - rekao je premijer, odgovarajući na pitanje "Novosti" o ovom slučaju.

- Da neko im kaže da moraju da izađu, jer tobož moraju da pokažu poštovanje prema poginulima i da je to pristojno uraditi i nije sporno da treba odati poštu prema poginulima, to je stvar i kućnog vaspitanja, moj sin je, svakako, rekao bih, nećete mi zameriti na neskromnosti, naučen da takve stvari poštuje i razume, kao i verujem sva deca ili većina dece, ali je to prikazano da je to onda politički skup ili politički protest - rekao je premijer i dodao:

- Zato što oni kad izađu đaci i profesori, a vidite kako izlaze tako što ih profesori nateraju, a onda oni pokažu da su stale i škole. Politički prvaci opozicije u Srbiji, nekadašnji vladari Srbije u propadanju i gubitsku sami sebe i identiteta. Onda oni to prikažu da je to sve opšti otpor građana i da je to nešto što ide u prilog njihovim političkim zahtevima. Nije problem da neko odvede decu posle nastave u crkvu da zapale sveću, nije problem da su odveli decu, naravno uz saglasnost roditelja, da su odveli na mesto stradanja da tamo polože cvet i zapale sveću. Ali neko decu izvodi na političke proteste i to je organizovano od opoziocionih stranaka. Nema spontanog u politici, sve je to organizovano. A onda vidite još nešto ružnije od toga što se desilo, da se u stvari pravda to što je urađeno. Vidite nevoravtno ružnu poruku Marinike Tepić.

- A onda vidite još nešto ružnije od toga, da se pravda za to što je urađeno i neverovatnu ružnu izjavu Marinike Tepić. Ja ne znam ništa o njenoj deci i prvi bih stao u zaštitu bilo čije dece da ih je neko terao da izađu na bilo kakav politički skup, a pošto ona zna da je to radio neko ko je član njene stranke i bio je narodni poslanik, umesto da uči decu o filozofiji, pošto taj predmet predaje, ona uči decu da treba da valjda traže promenu ko je predsednik ili premijer. Malo je glupo da moj sin traži smenu svog oca i najbližeg saborca njegovog oca, govorim o predsedniku republike. Ovo je pitanje dece, samo što sam ja to mogao da kažem glasnije nego drugi roditelji.

On je naveo i primer gimnazije u Sremskim Karlovcima, gde je 15 profesora, izvelo dva odeljenja na proteste.

- Kakve to veze ima sa tragedijom u Novom Sadu. Ne znaju ni šta su zahtevi. Decu vodite u proteste koji imaju veze sa političkim smenama, ne utvrđivanjem ko je kriv ili nije. Tužilaštvo vodi postupak, desetak ljudi je u pritvoru, imate ostavke, smene. To je politička zloupotreba dece, oni to ne smeju da rade- rekao je predsednik Vlade i dodao da ne zna da li će biti kažnjeni ili ne, te da je to pitanje za prosvetu.

- Ako bi na nekoga trebalo da budem ljut, to su direktori škola koji sve to dozvoljavaju. I prave se nevešti i ćute. Ne treba mi nikakvo izvinjenje od gimnazije, oni treba da drže đake u učionicama i školi, jer smo decu dali da ih uče i vaspitaju. A ovo nije ni vaspitanje ni učenje. Nego politička zloupotreba profesora koji su članovi stranaka. Samo za njih niko neće da kažu da su političari, nego profesori. Nadam se da neće biti nigde i nikada s bilo čije strane zloupotrebe decu u svrhu politike. To govorim kao roditelj. Da se isto desilo deci Marinike Tepić reagovao bih identično. Za razliku od nje koja se nije dovoljno pristojno ponašala. Ja nisam tražio nikakav spisak i ne treba mi. Sram da vas bude da decu uvlačite u takve stvari. Deci kažete morate da izađete, a kako da ne izađe, pa da kažu da nije solidaran ili da ne žali. Najgora zloupotreba. Ni na sahrani nisu bili, ni da izjave saučešće. Ali, oni to uzmu kao plašt. Hoće vladu bez izbora, privremenu vladu. Nisam tražio ničiji spisak, niti izvinjenje, nego mi treba da rade posao. Ne treba mi ni zahvalnost - zaključio je premijer.