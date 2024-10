OPOZICIJA I ŠOLAKOVI PRIZNALI: Srbija je najbolja u regionu i sada može da uđe u EU, ali Vučić neće da prizna Kosovo i uvede sankcije Rusiji

NA ŠOLAKOVOJ televiziji Nova S priznali su da je Srbija najbolja u regionu i već sada može da uđe u EU.

Foto: Printksrin

Gostujući kod Jelene Obućine, Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji rekao je da je Srbija jedina zemlja koja može da uđe u EU, ali neće.

- Vučić neće da prizna Kosovo i uvede sankcije Rusiji, za to moramo da čekamo da on ode sa vlasti - rekao je on.