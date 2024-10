"VI STE NAJBOLJA STRANA SRBIJE" Premijer Vučević sa nagrađivanim učenicima - Ponosni smo na vas i vaše rezultate (VIDEO)

PREMIJER Srbije Miloš Vučević prisustvovao je danas prijemu učenika koji su nagrađivani na velikim takmičenjima.

- Kada još malo odrastete shvatićete da je ovo želja države da vam se zahvali za sve ono što ste uradili i što radite. Svi smo svesni da smo danas ovde zahvaljujući vašem učenju, radu, zalaganju, podršci vaših roditelja i naravno vaših profesora. Ovo je ponos Srbije, ovo je najbolja strana Srbije. Ovo su pobednici i šampioni, ovo je prava Srbija. Pobednici prirodnih i društvenih nauka, sportisti. Pomozite nam da razbijemo priču koja je nametnuta da se stalno favorizuju oni koji nisu učili, studirali ili koji su na sumnjiv način dolazili do fakultetske diplome, već da Srbija bude mesto pristojnih i dobrih ljudi u šta iskreno verujem. Ako stalno čekamo da nam neko dođe sa strane i reši stvari one neće biti bolje. Očekujem da budete vrlo brzo najnapredniji i nauspešniji, a time i najodgovorniji, da se uključite u sve ove stvari koje vam pričam i da pomognete svojoj državi, a time i sebi. Da Srbija bude bolje mesto za učenje, nauku, sport i kulturu.

Premijer je naglasio i da je ove godine rekordno izdvajanje za Fonf za mlade talente te da je preko 1.600 đaka nagrađeno.

- Voleli bismo da taj broj bude još veći i što se nas tiče trudićemo se da izdvajamo još više sredstava. Učite i studirajte tamo gde mislite da je najbolje, bez obzira da li je to u zemlji ili u inostranstvu, ali vratite se u Srbiju. To je najveća pobeda za sve nas. To je zlatna medalja za vaše porodice i celu zemlju. U vama država vidi one koji će nositi najveći „teret“, što ste uspešniji to je veći teret. Od vas će se očekivati još bolji rezultati. Hvala vam mnogo, Srbija je ponosna na vas, vaše rezultate i škole! - naveo je premijer obraćajući se nagrađenim učenicima.