HRVATIMA JE VUČIĆ JEDINI TRN U OKU: Večernji list bez ikakvog povoda napao predsednika Srbije (FOTO)

"SVE zemlje koje mogu i imaju mogućnosti da rudare litijum odlučuju se na to uz očuvanje životne sredine. Kada govorimo o našoj zemlji, mi trenutno kao ministarstvo radimo na izradi rešenja o obimu i sadržaju i mogu odmah da vam kažem da će to biti najobuhvatnije rešenje do sada", rekla je potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Republike Srbije Irena Vujović.