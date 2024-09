"I JEDAN I DRUGI SMO OPSEDNUTI SRBIJOM, JA JE VOLIM, A ON JE MRZI" Vučić odgovorio na provokacije Mila Đukanovića

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom završetka radova na hotelu The St. Regis Belgradeu Kuli Beograd gde se osvrnuo o tome što Milo Đukanović peva "ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", kaže da je to video i da je to "interesantno".

Foto: Tanjug

- Imamo gotovo sve različito u našim programima, planovima i idejama, o svemu drugačije razmišljamo, ali smo i jedan i drugi opsednuti Srbijom - ja je volim, on je mrzi. Nemam nikakav problem sa tim. Ja ću nastaviti da volim svoju zemlju, on može da nastavi da mrzi moju zemlju, a ja ću svoju zemlju još više voleti i za nju ću se još više boriti, a istovremeno ću poštovati Crnu Goru, poštovati narod u Crnoj Gori, i Srbe i Crnogorce i sve ostale. Nemam nikakav problem sa tim, šta god on pevao ili koliko mrzeo Srbiju, Srbija će ići napred. Neću ni reč reći protiv Crne Gore. Hvala im što su nam pokazali koliko su opsednuti Srbijom. Mogu da pevaju šta god hoće, ovo što večeras radimo priča mnogo više nego bilo kakva pesma protiv naše zemlje - rekao je Vučić.