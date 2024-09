DA LI OVAKO TREBA DA SE PONAŠA NARODNI POSLANIK: Pogledajte momenat kada Ćuta besni i baca poslovnik (VIDEO)

LIDER takozvanog "Ekološkog ustanka" Aleksandar Jovanović Ćuta ponovo je divljao tokom sednice Skupštine Srbije o rebalansu budžeta Republike Srbije.

Foto: Printskrin

Iznerviran zbog reči ministra Aleksandra Martinovića, Ćuta je bacio poslovnik, a potom izvređao predsedavajuću Raguš.

- Vas je kupio Dragan Đilas. Otkupio je vaše dugove i on je sad vlasnik Demokratske stranke. I možete vi sad da se zovete ekološki ustanci, zeleno-levi frontovi, nikad niste bili na vlasti, novi DSS, Janko, Marko. Ljudi, vi ste vlasništvo čoveka koji je predsednik druge stranke. I svi vi koji sad ovde govorite, sedite, kritikujete i tako dalje, vi ste glasnogovornici jednog jedinog čoveka koji se zove Dragan Đilas. To kako se formalno zovu vaše stranke, kad su nastale, ko su predsednici i tako dalje, to je sve nebitno. Vi ste u građanskopravnom, u obligacionopravnom smislu, vlasništvo jednog čoveka. Dakle, on je vlasnik i vas, i vaših stranaka, i vaših mandata - rekao je ministar Martinović, što je razbesnelo Jovanovića, te je bacio poslovnik.