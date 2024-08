''NEĆE USPETI DA VRATE SRBIJU U VREME NJENE NAJVEĆE PROPASTI'': Adrijana Mesarović o napadima na Vučića i državu (FOTO)

ONI ne biraju ni način, ni sredstva u pokušajima da oslabe Srbiju i predsednika Vučića.

Napisala je ovo na Instagram nalogu ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- Ta udruživanja idu do granica bizarnosti. Od jedne pevačice koju su do juče pljuvali zbog njenih “veza” sa Srbijom, ponašanja i narativa koje zastupa, sada su napravili “heroinu”, i to samo zato što je počela da pljuje predsednika Srbije. I sutra će naći neku novu pevačicu, glumicu, voditeljku… neku novu “prvoborkinju” protiv Srbije. I to ne treba nikoga da iznenadi, jer je prljavi tajkunski novac u službi regionalnih medija, uz podršku nekih zapadnih centara moći, samo i isključivo u službi slabljenja pozicije predsednika Vučića u ovim teškim i izazovnim vremenima za našu državu - ističe Mesarović.

- Igra se i na raspadnutu i iskompromitovanu opoziciju, ali i to im je slaba karta. Jače su one razne sponzorisane, takozvane građanske organizacije, i navodni ekološki pokreti, koji od sve zelene boje, jedino za šta se bore je zeleni američki dolar - jasna je Mesarović.

- Kao i svaki put do sada, što više Srbija ima uspeha, a taj uspeh gura unapred ceo region, sve će biti nervozniji oni koji Srbiji gledaju u leđa, jer ih pretiče u svim segmentima života, od sporta do ekonomije. Zato im je najviše kriv predsednik Vučić, i to nikada neće moći da mu oproste, što ih pretiče u međunarodnom političkim ugledu, ekonomiji, životnom standardu. Ipak, neće proći svi ti napadi, laži, pretnje, pokušaji da se od Srbije napravi slabašna državica, kao ona od pre 2012. godine za vreme vlasti žutog pljačkaškog režima!

- Neće uspeti da vrate Srbiju u vreme njene najveće propasti, niće uspeti da otmu državu od naroda, neće uspeti da slome najboljeg predsednika Aleksandra Vučića! - Zaključuje se u objavi Adrijane Mesarović.