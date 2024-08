VUČIĆ DEMANTOVAO LAŽNE VESTI: Srbija neće skladištiti nuklearni otpad iz Francuske

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić demantovao je vest koja je objavljena na portalu "Nova S" i na naslovnoj strani štampanog izdanja tog medija u kojoj se tvrdi da će Srbija skladištiti nuklearni otpad iz Francuske.

Foto: Novosti

- Nije važno koliko je laž besmislena, sumanita, ponavljaće je hiljadu puta - rekao je Vučić.

- Unose pometnju, zablutu, sluđuju ljude. Rekli su da to, nemaju dokaze, nemaju ništa, kažu da li je možda najava saradnje sa francuskim EDF, da li to znači da Francuska mora da smesti otpad. Bezobzirno, bezobrazno, to sa namerom rade protiv sopstvene zemlje. Problem je što namerno ruše svoju zemlju besmislenim lažima. Moja je ideja bila da razgovaramo sa EDF koja je Francuskoj uspela da obezbedi mnogo energije zahvaljujući nuklearnoj energiji. Uvek smo imali ljude koji su malo znali, izbegavali smo, važno je da smo bili protiv. Zato danas zaostajemo mnogo. Ovakve laži, ostanete bez teksta... - dodao je on.