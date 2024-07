"GURAĆU KAO BULDOŽER DA BISMO IZGRADILI ZEMLJU" Vučić: Važan je rezultat i ono što svako može da vidi, na to sam ponosan

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je, prilikom obilaska nove terminalne zgrada na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, da će dati sve od sebe da bismo izgradili zemlju.

Foto: Printskrin

- Pre 8,9 godina ovde su bile demonstracije kako ću ja da im zatvorim aerodrom. Vidite kako sam ga zatvorio, sa 33 hiljade na 500 hiljada putnika. Jedna laž sustiže drugu. Oni koji su bili protiv Beograda na vodi će sutra da kažu da sam ih ja zaustavljao da ga sagrade. Meni ostaje još 3 godine mandata i guraću kao buldožer da bismo izgradili zemlju. Važan je rezultat i ono što svako može da vidi, na to sam ponosan i to ne može niko da vam uzme. To su sve njihove loše namere. Novac u Niš samo dolazi, da je samo novac iz Niša oni ne bi mogli ništa da izgrade, a pričali su kako novac iz Niša odlazi. A novac dolazi kao što vidite jer ja i Vlada insistiramo na tome. Ovaj aerodrom košta više nego njihov godišnji budžet. Odakle njima te pare? Da ne govorim o putevima, prugama - kazao je predsednik Vučić.