"JOŠ MNOGO TOGA NAS ČEKA DANAS": Vučić iz Brisela - Moramo da razumemo šta se zbiva u svetu i šta je to što nam dolazi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na prvom Samitu nuklearne energije u Briselu, odakle se obratio medijima.

Foto: Printskrin

- Izuzetan dan i u kratkom periodu smo obavili mnogo sastanaka. Još mnogo toga nas čeka danas. Prisustvovali smo prvom Samitu nuklearne energije koji je posle mnogo vremena napravljen. Važno je da je Srbija u tome učestvovala jer mi moramo da razumemo šta je to što se zbiva u svetu i šta je to što nam dolazi, a dolazi nam veštačka inteligencija koja troši i zahteva mnogo više električne energije nego bilo šta drugo. Mi imamo velike probleme u snabdevanju strujom i imaćemo ih tek jer su nam potrebe dramatično rastuće, a to znači da nam industrija brzo raste, a i potrebe stanovništva su takve da su građani navikli na viši standard - rekao je predsednik.

