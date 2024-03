JOVANOV: Đilas nee razume da u sećanju građana nema goreg perioda za narod Srbije od onog kada je on bio na vlasti

DRAGAN Đilas će sve da uradi i o svemu da priča osim o sopstvenoj odgovornosti i nesposobnosti, kaže Milenko Jovanov iz SNS.

Foto: Novosti

- Uz svu moguću finansijsku, medijsku, stranu podršku i logistiku, kakvu nikada nijedna opoziciona grupacija nije imala u istoriji višestranačja u Srbiji, on nije u stanju da pobedi ni na izborima za kućni savet, a kamoli nešto više od toga. Sada zamajava ljude stavljanjem znaka jednakosti između Srbije devedesetih i današnje Srbije, iako to može biti uporedivo samo političkom slepcu i apsolutnom političkom diletantu. On, jadan, ne razume da u sećanju građana nema goreg perioda za narod Srbije od onog kada je on bio na vlasti, kada je narod dobijao otkaze i ostajao bez hleba, a njegove firme zgrtale stotine miliona evra. Baš zato on i niko drugi predstavlja avet prošlosti, čijeg se povratka na vlast narod u Srbiji plaši, jer zna kakva ga propast u tom slučaju čeka i zato ga narod neće i nepogrešivo ga pronađe na glasačkom listiću, ma koliko se sakrivao iza Marinikine suknje, ili iza tuđeg imena - napisao je Jovanov na Iksu.

.@DraganDjilas će sve da uradi i o svemu da priča osim o sopstvenoj odgovornosti i nesposobnosti.



Uz svu moguću finansijsku, medijsku, stranu podršku i logistiku, kakvu nikada nijedna opoziciona grupacija nije imala u istoriji višestranačja u Srbiji, on nije u stanju da pobedi ni… — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) March 15, 2024