VUČIĆ SE OBRATIO NACIJI: Boriću se za svoju zemlju i svoj narod i nikad neću odustati (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

- Situacija oko dinara na Kosovu i Metohiji nije se popravila ni promenila na bolje, uprkos pokušajima i međunarodnih predstavnika da pomognu po pitanju teškog položaja Srba.

- Ne postoje naznake da će te odluke biti promenjene i mi ćemo u narednom periodu biti primorani da donosimo različite odluke kojima ćemo pronačaziti alternativna rešenja za isplatu prinadležnosti našem narodu na KiM - rekao je Vučić i dodao da je sasvim jasno da se po tom pitanju nikome ne žuri.

Šta se od Srbije očekuje?

Pritisak na Albance neće biti već samo na Srbiju, dodao je on i objasnio šta se od nas očekuje, najvećim delom od naših zapadnih partnera.

1. Defakto ili dejure priznanje Kosova. Ovde se učitava i odricanje od Republike Srpske;

2. Uvođenje sankcija Rusiji i antikineski stav iz mnogo razloga;

3. Srbija kao slobodna i nezavisna zemlja nije nešto što je polularno u današnjoj Evropi zato je važno dobiti marionetski režim u Srbiji, kakav smo imali do 2012. godine.

Kako kaže danas se od Srbija sa mnogo više želje traži priznanje Kosova i odricanje od Srpske.

- Dva su razloga. Jedan je da stvari u Ukrajini ne idu onako lako kako su mnogi na Zapadu mislili u njihovu korist, naprotiv - stvari su se značajno promenile i Rusi na frontu imaju inicijativu. Kakve to veze ima sa Kosovom? Želeli mi ili ne - a svakako mi to ne bismo želeli, postoji opasnost i ona se već događala u prošlosti, i verovatno bih u da sam na Putinovom mestu, a da je to u interesu zaštite svoje zemlje uvek mogao da se pozivan na presedan Kosova, kao što su to nekoliko puta ranije i činili - "Ako ste vi mogli da imate Kosovo, mi možemo da imamo neke druge teritorije". Čak mnogo čistije urađeno sa održanim referendima... To znaju na Zapadu i zato je važno da se pokrije ova tema Kosova što je moguće pre. Zato će pritisci na Srbiju rasti, pritisci na Kurtija defakto neće postojati - oni postoje samo u onoj meri koliko im je potrebno da Kurti ne dovede do te situacije da Srbija mora da interveniše - što ne želi ni Zapad niti bilo ko drugi, jer bi to doveli do mnogo većih sukoba, što ne želi niko, ne želimo ni mi - rekao je Vučić.

- Srpska se vidi kao remetilački faktor - rekao je Vučić i dodao da se od Srbije traži da deluje protiv Republike Srpske, a bićemo dobri kada se budemo odrekli RS i kada budemo kritikovali RS.

- Videli ste da oni žele vraćanje marionetskog režima sa kojim bi upravljali kao lutkama u pozorištu. Upravo ovako se ponašaju neki politički faktori politički faktori koje neki žele da vide na vlasti, upravo se ovako ponašaju. Kada Ana Brnabić odgovori nekome od nemačkih zvaničnika, pojave se domaći političari koji kažu da je sramno takvo ponašanje i da je bolje da budemo ulizice. Bolje je da im se sakrijemo pod skute i ljubimo cipele. Imate sve, oni bi priznali Kosovo i to ne kriju, oni su za uvođenje sankcija Rusiji i protiv voitalne ekonomske saradnje sa Kinom i oni dobrovoljno sa oduševljenjem prihvataju da budu marionete i nečije lutke, ne bi li postali režim.

- Većinska Srbija i naš narod to ne prihvataju i zato su pritisci sve veći. Oni se provode preko institucija, organizacija i agencija, kao i preko političara. Preko medija...

- Isti recept preko NVO - domaći, međunarodni. Kaže "Fridom hausu" Srbija je pala za 3 mesta - pa pala je jer je izveštaj pisao Nikola Burazer iz ove zemlje. Uvek se isto ponašaju i uvek sinhronizovano deluju kad god je potrebno da se na bilo koji način to učini... Postoje i različite grupe za pritisak koje će ići preko nekih verski, navijačkih i mnogih drugih grupa... - rekao je Vučić

Šta se sve koristi u pritisku na Srbiju?

- Stalna demonizacija Srbije zbog tobožnjih nedemokratskih odnosno, autokratskih tendencija. Imate podelu na dva dela, izbori nedemokratski, bez ijednog dokaza i baš ih briga za to, a drugo je loše stanje u medijima - kao i na političkoj sceni - stanje će biti dobro tek kada se postave snage koje će u potpunosti da im služe po sva ova 3 cilja, i mediji takođe. Drugo je čuvena Banjska - i to je postalo opšte mesto iz dva razloga. Jedan je da bi se uvek smanjila krivica Kurtijevog režima, da se ne bi pričao o pokušaju ubistva Galjaka, gađanju dece u Štrpcu, o proterivanju Srba, stalnim unilateralnim potezima.. Uvek ćemo to da vadimo i da objašnjavamo kako je Srbija užasan primer. Eto čak sam video kako su Amerikancvi u Tajmsu napisali - "Pošto se srpska vojska tajno približavala Kosovu oni su promenili svoiju doktrinu". Ljudi, jel ste ozbiljni, ja sam mislio da je to malo ozbiljnije - rekao je predsednik.

- I ono što vidimo svaki dan... Tu je i stvaranje bezbrojnih besmislenih i izmišljenih afera, ponovo u svrhu opšte atmosfere. To znači da svakoga dana izmislite nekog Vučićevog saradnika - nije važno šta ste izmislili - pa ljudi kažu, ako je desetina tačno, a svakoga dana ćemo ljude time da bombardujemo, stvarno su loši, potrebni su nam neki drugi.

- Ovo sam želeo ljudima da pokažem da vide kako se to dešava, da ne mislile da je to što Rot piše izazvano stvarno brigom za situaciju Srbiji. Jeste vi videli da on ništa nije napisao o izborima na severu KiM, gde je 3,4 % izašto na izbore. To su za njega dobri, Nikakve veze to sa istinom nema, nikakvi to nisu pošteni ni posmatrači, ni posrednici... To su ljudi koji imaju svoje političke interese i želim da ljudi u Srbiji to razumeju. Ukoliko Srbija bude uspevala da drži svoj slobodarski duh, i ne bude pala pod one pod kojima je bila 12 godina kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, kada je otišla Crna Gora, kada je opljačkana, razorena cela Srbija, da će se ovakve stvari nesumnjivo nastaviti... - rekao je Vučić.

Kako kaže ima nekoliko ljudi u zemlji koji su spremni da se bore.

- Ja sam srećan što imam saradnike koji se bore.

- Želim da vas obavestim da sam uputio poziv za mandatara za sastav vlade, uputio poziv listama - tri liste nisu želele da dođu - lista Sulejmana Ugljanina, Srbija protiv nasilja, Novi DSS. Od tada teku rokovi i vreme za izbor mandatara. Očekujem od onih koji tvore većinu da me u ponedeljak obaveste da imaju većinu i ko treba da bude novi mandatar za sastav vlade - rekao je predsednik.

Pozvao je Vladu Srbije da razmotri preporuke ODIR-a i da se radi na preporukama, svih 25. Kako kaže najveći deo preporuka je vrlo profesionalno sastavljen.

- Molim vladu da reaguje promptno i od ponedeljka krene u implementaciju preporuka ODIR-a. Za nas je to važno, da mi znamo da imamo demokratski poredak u zemlji, a ne kako će neko drugi da nas vidi i ocenjuje u skladu sa svojim geopolitičkim interesima - rekao je Vučić.

Ponavljanje izbora u Beogradu

- Preporučujem kao predsednik i razgovarao sam sa pobedničkom listom u Beogradu, moj savet njima, upravo zbog onoga što sam rekao - a to je da mi demokratiju negujemo i čuvamo zbog sebe, a ne zbog toga što će neko drugi da nam kaže, moja molba za vas je da razmotrite, da nam se ne ponovi 2008. godina i neko će ga nazvali "nelegitimno formiranje vlasti", a naš narod bi rekao "čist lopovluk", kada su Socijalisti i Demokrate formirali vlast, uprkos sporazumu koju su Socijalisti imali sa jednom drugom strankom pre izbora, i gde je bilo jasno da njihovi birači nisu glasali za koaliciju sa Đilasom, ali su posle toga biti naterani da uđu u koaliciju sa njima, takva vrsta lopovluka Srbiji više nikada nije potrebna. Ja znam da vi imate većinu, što ćete pokazati koliko danas ili sutra, jer verujem da će neki od tih ljudi se priključiti vašem pokretu i listi, ali je veoma važno da se ide na nove izbore. Bolje je da i da izgubite vlast, da će šta god hoćete dogodi, nego da učestvujemo u toj vrsti krađe izbora koju je Srbije videla 2008. godine, to je moj savet i moja molba za vas - rekao je Vučić i istakao da neće moći da prisustvuje sednici Predsedništva SNS-a, zbog sastanka sa Viktorom Orbanom.

Vučić je istakao da je zadovoljan reakcijom vlade i organizacijom podele magneta i magnetnih rezonanci.

O platama

- Ispred nas su bili 2014. godine Crna Gora, imali su 490 evra prosečnu neto platu. Srbija je imala 330 evra. BiH je imala 374, a Makedonija 320 evra platu. Delili smo treće i četvrto mesto. Decembar 2023. godine, Srbija je imala 812 evra prosečnu platu, očekujemo da u martu, ona bude 855+. U decembru nisom imali povećanje minimalca, nismo imali povećanje zarada, što nam sve dolazi na ovih 812 evra. Crna Gora u januaru 819 evra, 35 evra ispod Srbije, a bili su 50 odsto ispred nas pre 10 godina. Stopa javnog duga Srbije je 50 odsto niža danas od stope Crne Gore. Sa deobe 3 i 4 mesta, prvi smo u regionu po visini plata. U decembru je 842 evra imala Bugarska, dali smo se u trk i da prestignemo Bugarsku, Rumunija je imala 1.019 i to nam je sada cilj, da prestignemo i njih.

- Veoma sam zabrinut za situaciju na KiM i nadam se da ćemo u narednim danima i nedeljama pronaći rešenje za srpski narod. Jedino što mogu da ponovim za te ljude i da ih nećemo ostaviti na cedilu i oni će dobiti svoje plate i penzije, na bilo koji način - rekao je predsednik.

Formiranje Pokreta za narod i državu

- Ja ću u narednih 7 dana sa svoje strane neke pokrete povući. Zamoliti veliki broj ljudi za koji smatram da je važno da budu pozvani, da razumeju poziciju u kojoj se Srbija danas nalazi. Ali da razumeju i nadu i šansu Srbije ukoliko se svi budemo ujedinili. To nije ujedinjavanje oko ministarskih funkcija, poslaničkih mesta, to je ujedinjavanje oko budućnosti Srbije. Želite li da pomognete svojoj zemlji - da li ćete na tome moći da dobijete proviziju ili da zaradite nešto, nećete. Ako želite dobrodošli ste, ako niste, slobodno idite kod ovih drugih, kod njih ćete možda i moći nešto da zaradite, jer samo što nisu došli na vlast kako to govore već 12 godina. Ali oni nemaju nikakvih ideja i ideala. Njima je dovoljno da pošaljete mejl, ili da neko objavi tvit, oni će sve to da ponove, niti će narod da pitaju niti ih interesuje šta narod misli. Oni će da služe tuđim interesima. Krenućemo u to. Što se tiče liste Srbija, Beograd ne sme da stane ili SNS-a. Oni će preneti šta je moj stav danas na Predsedništvu stranke. Oni će morati da odgovore na to pitanje kako i na koji način će ići na naredne izbore. Neće biti pokušaja krađe izborne volje kao što je to učinjeno na brutalan način 2008. godine kada je Đilas naterao socijaliste da se odreknu onoga što su potpisali pre izbora. Mi imamo većinu legalnu - čak i delimično legitimnu, ali nedovoljno legitimnu - rekao je Vučić na pitanje o formiranju pokreta.

O razgovoru sa pokretom "Mi glas iz naroda"

- Razgovarao sam sa svima na vrlo pristojan način. Ja sam formalno svoj zadatak obavio. Civilizovano i pristojno su se ponašali, nisu izvodili neke trikove i gluposti - rekao je Vučić i dodao da bi bilo nefer da iznosi zaključke iz jednog razloga.

- Njihovo objašnjenje je da im trebaju novi izbori jer će dobiti 18% i imati bolju poziciju - to je legitimno. Ja ne mislim da je to realno naravno, ali ko sam ja da nečije snove uništavam na bilo koji način. Ali mislim da to nije odgpovorno ponašanje. Mislim da je Srbiji potreban Beograd koji će da radi i da se gradi ubrzano, a ne da ide onako kako bi neki želeli iz krize u krizu. Oni su mogli da donose odluku da se priklone bilo kojoj strani - oni kažu "ne, vi ste nam svi isti". A šta ćemo da radimo ako rezultat bude sličan ili fali vaš glas i posle sledećih izbora? Hoćete tada da kažete nećese ili da sada hoćete. "Evo malo smo izgubili 5 meseci. I jesmo dobili manje glasova, ali sada hoćemo". Ili ako nećete, hoćemo li onda opet da idemo na izbore? Ne razumem smisao. Politika nije nešto u čemu vi možete ili je potrebno da se dopadnete ljudima svaki dan. Nije lako biti predsednik kućnog saveta. Možete misliti koliko je teško voditi zemlju pod ovakvim pritiscima, i svi znate da je to tako... Na istoj televiziji me napadnu u istom danu da sam izdajnik i veliko srpski nacionalista koji izoluje zemlje. Kako izolujem zemlju, ne zna se, ali nije ni važno. Šta ih briga. To je kao priča da "Srbiju vodi u siromaštvo", nešto što su naučili dok su bili studenti i sad to ponavljaju. Kada ste imali veće plate i kad ste bolje živeli u istoriji Srbije? Pa nikad - rekao je Vučić.

"Ne mrzi Rot nas, nego mnogo voli Kurtija i nezavisno Kosovo"

- Meni su svi Evropljani čestitali iste večeri pobedu na nacionalnom nivou koja je čista kao suza. Sada vidite svuida da i ovi koji su u svim krimilanim aferama učestvovali, i Šider i Šeneh, nisma ih ja izmislio, ovog su gonili u Savetu Evrope 2018., a ovoga u Austriji, obojica neke velike lopuže, naučili tamo kako da dobijaju pare, isto kao i Bob Menendez, američki senator koji vodi uvek hajku protiv Srbije, za koga sam se uvek pitao a zbog čega on to radi. A onda su ga savatali sa ne znam koliko zlata... Onda na kraju saznadosmo da je on radio za Albance. Pa zato je on voleo Đilasa, Mariniku i mnoge druge...

- Ne mrzi Rot nas, nego mnogo voli Kurtija i nezavisno Kosovo. Njih Srbija interesuje bez Kosova, da se odrekne RS i mora da bude marionetska, mora da služi Rotu, a ne da mu nešto odgovori. Zamislite Ana Brnabić se usudila da odgovori Rotu -sledeći put mu odgovori tri puta jače. Nek se igra sa drugim državama, sa Srbijom neće da se igra. Nije on gospodin, dobro ga znam, najveći srbomrzac u Nemačkoj, ništa novo - rekao je Vučić.

- Jedan velikan mi je tri puta ponovio, a što ti njih ne pustiš u Beograd, kako je to kod Orbana i Erdogana. Rekao sam mu, vidiš, moji snovi su različiti od tvojih, moji snovi se tiču budućnosti moje zemlje, a ne lične budućnosti, onoga što treba da uradimo do 2027. godine, tiču se razultata koji će ostati iza nas, a ne toga koliko ću biti na vlasti. Rekao sam mu - bolje mi je da dan ne budem na vlasti, da me na silu skinete, kao što ste to u Srbiji činili u nekom ranijem periodu. Bolje mi je da izgubim vlast, ali je nikada nikome ne bih predao da bih sebe čuvao na nekom nivou vlasti. Radije bih umro na bilo koji način nego što bih prihvatio to što si mi rekao. Suviše volim svoju zemlju da bih im bio potrčko. Boriću se i daću sve od sebe, više nego ikada da se suprotstavim onima koji bi da sruše Srbiju i Beograd, daću sve od sebe, a da na ucene neću nikada pristati. Pogrešna sam im adresa. Razumem što je potrebno od mene praviti demona - zaključio je Vučić.

