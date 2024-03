VUČIĆ OTKRIO ŠTA SE DEŠAVA U UKRAJINI: Pritsici na Srbiju će rasti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže danas se od Srbija sa mnogo više želje traži priznanj tzv. Kosova i odricanje od Srpske.

- Stvari u Ukrajini ne idu onako lako kako su mnogi na Zapadu mislili u njihovu korist, naprotiv - stvari su se značajno promenile i Rusi na frontu imaju inicijativu. Kakve to veze ima sa Kosovom? Želeli mi ili ne - a svakako mi to ne bismo želeli, postoji opasnost i ona se već događala u prošlosti, i verovatno bih u da sam na Putinovom mestu, a da je to u interesu zaštite svoje zemlje uvek mogao da se pozivan na presedan Kosova, kao što su to nekoliko puta ranije i činili - "Ako ste vi mogli da imate Kosovo, mi možemo da imamo neke druge teritorije". Čak mnogo čistije urađeno sa održanim referendima... To znaju na Zapadu i zato je važno da se pokrije ova tema Kosova što je moguće pre. Zato će pritisci na Srbiju rasti, pritisci na Kurtija de fakto neće postojati - oni postoje samo u onoj meri koliko im je potrebno da Kurti ne dovede do te situacije da Srbija mora da interveniše - što ne želi ni Zapad niti bilo ko drugi, jer bi to doveli do mnogo većih sukoba, što ne želi niko, ne želimo ni mi - rekao je Vučić.

