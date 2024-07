NOVAČE, TO NIKAKO NISI SMEO! DŽimi Konors poslao poruku Đokoviću

Džimi Konors, najtrofejniji teniser u istoriji (109 u singlu), iznenadio se onim što je Novak Đoković rekao nakon što je izgubio finale Vimbldona od Karlosa Alkaraza

Podsećanja radi, nakon poraza od Španca, Nole je priznao da trenutno nije na nivou Alkaraza i Janika Sinera.

- To što sam stigao do finala Vimbldona mi daje veliko samopouzdanje. Ali, osećam da u okršaju sa najboljim teniserom sveta trenutno, pored Janika, nisam na tom nivou. Kako bih uopšte imao šansu da ih pobedim na Grend slemu ili Olimpijskim igrama, moram da igram daleko bolje i da se isto tako i osećam. Radiću na tome, nije nešto sa čime se nisam susreo ranije tokom karijere.

Ovo je šokiralo Džimija Konorsa, legendarnog Amerikanca, koji je istakao da to nikada ne bi rekao naglas.

- Čoveče, nikada to ne bih priznao. To sam samo ja. Iznutra bih mislio da ću uraditi sve što mogu da ostanem na vrhu i takmičim se sa njima, nasuprot da to kažem naglas.

Konors je istakao da se možda radi o obrnutoj psihologiji.

- Uvek pričamo o samopouzdanju i mentalnoj strani ovoga, ne želiš da svi ulaze u meč sa osećajem unapred upisanog poraza. Protiv Sinera i Alkarasa da kažeš da nisi na njihovom nivou... Možda je to obrnuta psihologija. Onda ako pobedi može da kaže: ‘Ja sam nadčovek‘.

