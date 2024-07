SRĐAN ĐOKOVIĆ OTKRIO! Evo kada Novak ide u tenisku penziju

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera sveta bez dlake na jeziku, gostujući u emisiji „Preživeli“ na televiziji K1, govorio je o usponima i padovima njegovog sina, ali je i otkrio da je jedva ostao živ nakon što je dobio sepsu.

- Dosta su patili, svi smo. Nije bilo šanse da se i njima posveti bar delić one pažnje, vremena i para, zato što je to sve pod znacima navoda, pojeo Novak. Đole je bio veći talenat od Novaka kada je bio mali, a Marko radan vredan, snažan i imao je šansu da bude ozbiljan profesionalni igrač. Ta ogromna senka Novakova, koju Marko nije mogao da podnese je doprinela tome da on napusti profesionalni tenis i da ode i živi u Španiju. To je za mene bio težak udarac i dan danas je. Ipak, tako se dogodilo, nismo imali mogućnosti da ni delić onoga što je dato Novaku, posvetimo njima dvojici. Žao mi je zbog toga i patili su, ali nijedne sekunde oni to meni nisu zamerili, jer su zaista sjajni momci - kazao je Srđan Đoković u emisiji "Preživeli" na K1.

Otac najboljeg tenisera sveta govorio je i o tome kakav je Đoković radnik i da je tokom čitave karijere veliki profesionalac.

- Igraće još jedno dve do tri godine i mislim da će to biti dovoljno.Nikada se nije dogodilo da je rekao da mu je dosta tenisa. Na trening je zakasnio samo jednom, kada je imao osam godina, jer se zaigrao sa decom ispred zgrade. Kažnjen je bio nekoliko dana da ne sme da trenira i nikada više. Kako je radio sa šest godina, tako radi i dan danas. On je profesionalac nad profesionalcima. Njega je ESPN 2011. proglasio za najboljeg sportistu u istoriji sporta. Sport kojim se on bavi je sport glave 95 odsto. Svi nauče forhend i bekhend, a odigrati najrasterećenije kada je najvažnije, to mogu samo najveći šampioni, kao što su Novak, Nadal i Federer".

Petnaest godina, Srđan Đoković je živeo Novakov život. U svemu tome, kako navodi, najviše su patili Marko i Đorđe, koji su u tom periodu bili dosta zapostavljeni.

- Novak nije bio upućen do svoje 17. godine sa kakvim problemima se susrećemo oko finansiranja njegove teniske karijere. Tada je saznao da su svi lokali koje smo imali u stvari iznajmljeni, kao i stanovi u kojima smo živeli, ali zato je on i uzor tom trećem svetu, jer je od samog početka bio normalan dečak. Mi smo obična srpska porodica koja nije imala nikoga iza sebe, osim nekoliko prijatelja koji su bili zaista fantastični i zahvaljujući njima, uspeli smo da izguramo sve do kraja. To su bili veliki stresovi. Godinama nisam spavao, pa se to na kraju odrazilo na moje i suprugino zdravlje. Dijana je pre jedno 12 godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema, a ja pre devet. Sve to je nekako bio uslov da se dogodi, da bi se Novak napravio takav, kakav jeste.

Srđan Đoković je govorio i o bolesti gde je jedva preživeo.

- Imao sam sepsu krvi, vodu u plućima, gnojne apcese i dve bakterije. Doktori su mi mesec dana davali jedan posto šanse da ću preživeti. Da me nisu prebacili u Minhen, teško da bih preživeo, jer nije bilo uslova za preživljavanje kod nas - zaključio je Srđan Đoković.

