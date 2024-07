KAKO, OLGA? KAKO JE OVO MOGUĆE? Danilovićeva poražena u polufinalu od Ruskinje i to kako...

OLGA Danilović bila je blizu pobede nad Mirom Andrejevom u polufinalu turnira u Jašiju, ali je Ruskinja na kraju uspela da preokrene i slavi rezultatom 3:6, 6:3, 7:6(1).

Foto: Goran Čvorović

Olga je igrala dobro, u trećem setu imala dve meč lopte, ali je usledio neočekivani pad, te je ostala bez borbe za trofej.

Bio je to njen sjajan početak. Iskoristila je sporiji ulazak rivalke u meč da dođe do vođstva. Za to su joj bila dovoljna dva brejka, a nije je sputalo ni to što je ona pretrpela jedan 6:3.

Drugi set preslikan, ali u korist Andrejeve. Započela ga je brejkom Danilovićeva, odmah uzvratila Andrejeva, koja je napravila još jedan brejk i to je bilo dovoljno za izjednačenje.

Podigla se Olga posle toga i imala je 5:2 u trećem setu, ali se onda ugasila.

Andrejeva je došla do 5:5, pa u tom 11. gemu i do 30:0, ali je Olga uspela da sačuva servis i da meč uvede u taj-brejk.

Tamo je Ruskinja bila potpuno dominantna, prepustila joj je svega jedan poen (7:1) i plasirala se u finale, u kom će igrati protiv pobednice meča Elina Avanesjan – Kloi Paket.

