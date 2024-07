"POSVEĆEN SAM NAPRETKU SVOJE ZEMLJE" Vučić se obratio iz Pariza: Dobro znam šta su interesi Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Pariza, gde će danas prisustvovati ceremoniji otvaranja 33. Letnjih olimpijskih igara.

Foto: TV Pink Printskrin

O Srpskoj kući u Parizu

Predsednik je izjavio će sutra u Parizu biti otvorena Srpska kuća koja će se nalaziti odmah pored Francuske kuće, kao i da će danas imati kratak susret sa predsednikom Francuske Emenuelom Makronom.

- Mi ćemo sutra ovde da otvorimo srpsku kuću i zanimljivo je da smo dobili najbolju moguću poziciju, pored Francuske kuće. Kada ste pored zemlje domaćina, pored njihovog velikog paviljona, onda ne samo da je to ogromna čast već i velika i izuzetna prilika da predstavite svoju zemlju. Mi ćemo tu imati mnogo programa od predstavljanja naše kuhinje do onoga što mi se čini da je važnije, a to je predstavljanje naše ekonomije i razgovori sa poslovnim partnerima - kazao je Vučić.

Kaže da će to biti kuća za sve Srbe koji budu u Parizu tokom Olimpijade, ali i velika podrška našem olimpijskom timu. Vučić je rekao da će sutra na otvaranju Srpske kuće prisustvovati, zajedno sa njim, jedan od najvažnijih ministara u vladi Francuske.

- I verujem da će to biti još jedna prilika da razgovaramo o našim ekonomskim odnosima, o svemu onome što zajedničke možemo da napravimo - rekao je Vučić.

O poseti Makrona

Predsednik je rekao da očekuje posetu Makrona Beogradu u narednih 50 dana.

- Verujem da ćemo moći važne sporazume da postignemo. Za Srbiju od izuzetnog značaja je razvoj odnosa sa Francuskom. I verujem da ćemo uspeti i dalje da unapređujemo naše odnose - ističe Vučić.

On je kazao da se nada i da će moći da pozdravim naše olimpijce koji će nositi srpsku zastavu, u zavisnosti od vremenskih uslova.

- Nadam se da ću moći da pozdravim naše olimpijce Maju Ognjenović i Dušana Mandića koji će nositi srpsku zastavu - rekao je Vučić.

Razgovori sa brojnim zvaničnicima

Predsednik je naveo da će se susresti sa brojnim svetskim zvaničnicima, koji će boraviti u Parizu.

- Razgovaraću sa mnogo njih, u istom hotelu smo sa švajcarskom, slovenačkom predsednicom, irskim premijerom... Ceo svet dolazi ovde, logično vodite razgovore sa svima. Deo mog tima razgovara sa Makronovim u ovom trenutku, da utanačimo tu posetu - kaže Vučić.

Izrazio je uverenje da će Francuska održati red i bezbednost na najvišem nivou tokom održavanja Letnjih Olimpijskih igara.

- Razumem posvećenost francuske policije svim merama bezbednosti, verujem da će uspeti to da održe na najvišem nivou. Broj policajaca od 40.000, koji ibezbeđuje igre, je do sada najveći - rekao je Vučić.

O prosečnoj plati

Odgovarajući na optužbe prestavnika opozicije da prosečna zarada u Srbiji koja je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku veća od 100.000 dinara, zapravo nije "prosečna", predsednik je rekao da oni vrlo dobro znaju da je to tačno. Naglasio je da u Srbiji 620.000 ljudi prima prosečnu platu veću od 100.000 dinara, kao i da više od 100.000 ljudi prima platu veću od 200.000 dinara.

- Došli smo do onoga za šta smo se borili. Naravno da nemaju svi 100.000 prosečnu platu, ona je prosečna, to je srednja vrednost ukupnih neto plata u Srbiji. Ti koji nas kritikuju, znate kolika je bila prosečna plata pre 10 godina, 37.700 dinara. Medijalna plata je 78.000 dinara, dakle 50 posto prima manje od ovoga, 50 posto više. Medijalna plata je pre 10 godina bila 27.000. Minimalac je tri puta veći, bio je 15.000, danas je 47.000 dinara. Oni će vam reći inflacija je pojela. Za razliku od njihovog vremena sada imamo izrazito stabilan kurs dinara u odnosu na evro. Naša monetarna politika prati sigurnost naših javnih finanasija i naše fiskalne politike. Boriću se u razgovoru sa poslodavcima, da ne uništimo poslodavce, upravo da podignemo minimalnu zaradu. Da podignemo minimalac ali da time ne ugrozimo dolazak stranih investitora, ali i domaćih privrednika. Moliću sve da pre svega vodimo računa o minimalnoj zaradi - kazao je.

Povećanje plata i penzija

Predsednik je najavio povećanje plata i penzija.

- Biće povećanja u javnom sektoru, za školstvo i prosvetu će biti neuporedivo više. U celoj toj situaciji, imate neuporedivo bolji životni standard. Stopa javnog dugao je 49 posto u odnosu na BDP, inflacija je 3,8 posto. I danas će da padaju cene goriva. Što se inflacije tiče, nadam se da ćemo uspeti da je svedemo na 3,2 ili 3,3 odsto. Prvi smo po stopi rasta, svi parametri su dobri i to nam omogućava rast. Jasno je njima da je prosečna plata danas veća, to je vrlo solidan životni standard. Potrudiću se da minimalac ide preko 52.000. To je opasna igra, ako nemate ekonomsku podlogu, uništićete svog preduzetnika. Moramo uvek da pronađemo najbolju meru. Za mene je važno da se penzije povećaju, mnogu su više nego što su ikada bile, ali moraju još da rastu. Govore da sam rekao uvećanje od 10 odsto, ne, rekao sam najmanje 10 odsto. Videćemo da li će to biti 10,5 ili 11 odsto. Penzije nisu dovoljnom brzinom pratile rast plata i o tome moramo da povedemo računa - rekao je predsednik.

Foto: TV Pink Printskrin

O litijumu

Vučić kaže da se povodom iskopavanja litijuma iznose brojne neistine i da on hoće da sačeka analizu naših stručnjaka oko zaštite životne sredine.

- Šetao sam juče Parizom pešice, sa 20-30 ljudi iz Srbije sam se slikao. Dogodio mi se jedan susret, sreo sam mladića, 25-30 godina, iz Kraljeva, neka dva mesta kod Kraljeva. On je dodao tu "treba da se kopa". Pitao sam šta. On je rekao "ne znam". Šta je suština? Mladi ljudi nemaju priliku da gledaju ovo što ja govorim, čitaju vesti ne duže od tri sekunde... Oni su čuli da se kopa i prekopa cela Srbija. To što je u Loznici moguće za 4 godine, a to je 70 puta manje nego u Boru. To u Loznici bi trebalo da bude podzemni rudnik. Šta je suština? Suština je da uvek ide kampanja negacije, laže Vučić. Da li će ljudi uvek biti zadovoljni? Pričam sa svojim roditeljima, uvek ima neko "ali". Posle ide relativizacija. A iza toga ide izmišljanje afera, kriminalizacija koja mora da dovede do političke egzekucije. Ne brinem ja za sebe, ovo je model po kome se to radi. Za Beograd na vodi su govorili - da će biti Vučićeva kafana. Smetaju im stadioni...U Valjevu će da se kopa, neće da se kopa, jer nema. Ta vrsta negacije, relativizacije, kriminalizacije, do političke egzekucije. Što manje pojma imaju, toliko je tobožnja briga veća. To vam je isto i sa prosečnom platom, pošto smo dostigli taj cilj, potrebno ga je srušiti. Mi možemo krajem sledeće godine da tražimo izjašnjavanje građana. Ne bira narod između kopanja i zdravlja, već između lažne brige i ekonomskog napretka i prosperiteta. Izaćićemo vam u susret, pošto kažete da je cela Srbija na vašoj strani, opet ćemo vas pobediti - poručio je Vučić.

On je dodao da je kompanija Rio Tinto osnovana 1974. godine i da je tada imao četiri godine

- Kompanija Rio Tinto osnovana je 1974. godine. Ne samo da nemam ništa sa njima. Nemam nigde ni u jednoj firmi ništa. Posvećen sam napretku države. Na pamet mi ne pada da na bilo koji način služim bilo kom osim svojoj zemlji. Samo što ja dobro znam šta su interesi zemlje. I globalni, i regionalni, i znam šta donosi napredak našoj zemlji. Izvinjavam se ljudima što nisam u stanju da grlim drvo, neki sledeći predsednik će da se slika sa kućnim ljubimcima, što je popularno, ja se bavim napretkom svoje zemlje. Posvećen sam napretku i rezultatima Srbije. Ljudi to vide - ističe on.

- Sećate kada sam pobedio gospodina Jankovića na predsedničkim izborima, te večeri je RTS pustio neku anketu, neki dečak se rugao svojim roditeljima, koji su glasali za mene. "Moji baba i deda, tata, mama, ništa ne znaju, oni ne koriste internet".

- Ja sam spreman da me ispitaju pred narodom, ako sam uzeo jedan jedini dinar, ne samo da nisam predsednik, već idem u zatvor. Jadnici jedni, uvek vam podsvest proradi.

O pretnjama

Predsednik Vučić rekao je da je posvećen isključivo napretku Srbije, ali da svakoga dana mora da izlazi na kraj i sa pretnjama i time da li mu je neko stavio omču oko vrata.

- Postaje mnogo teško, ma koliko se borili za svoju zemlju na svakom mestu, ma koliko to bilo užasno teško, kada vi jedino sa čim morate da izlazite na kraj svakog dana, je to da li vam je neko naslonio snajper na glavu ili vam je neko okačio omču oko vrata, da li ste izdajnik, psihopata, majmun, da li ste izolovali Srbiju, jer u istom danu sam izolovao Srbiju i u istom danu sam izdajnik zato što je nisam izolovao, pa sam razgovarao s nemačkim kancelarom ili francuskim predsednikom - rekao je Vučić.



Vučić na otvaranju Olimpijskih igara

Vučić će, pored zvanične ceremonije otvaranja Olimpijskih igara, biti gost na prijemu koji u čast svetskih lidera priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.

Kako se navodi, tokom boravaka u Parizu, predsednik Vučić će prisustvovati i svečanom otvaranju Srpske kuće.