VUČIĆ NAJAVIO POVEĆANJE PLATA ZA CEO JAVNI SEKTOR: Ova grupa građana biće posebno obradovana, a penzije idu i preko 10 posto

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraćajući se danas iz Pariza istakao je da zaposlene u javnom sektoru, a naročito u prosveti, čeka novo povećanje plata.

Foto: Profimedia

- Biće značajno povećanje primanja u javnom sektoru, a naročito u prosveti, veće nego za druge, jer time pokazujemo brigu za budućnost i obrazovanje - najavio je Vučić.

On se dotakao i minimalca gde je istakao da će država pokušati da smanji namete, kako svako povećanje minimalca ne bi išlo isključivo na teret poslodavca.

- Da podignemo minimalac, a da time ne ugrozimo dolazak investitora i opstanak domaćih privrednika - rekao je predsednik.

Vučić se osvrnuo i na novi izveštaj da je prosečna plata u Srbiji premašila 100.000 dinara.

- Naravno da nemaju svi 100.000 platu, to je prosečna. To je srednja vrednost svih plata u Srbiji... Medijalna plata je do 50 odsto zaposlenih, i to je 78.000 dinara. Znate li kolika je bila pre 10 godina? 27.000, dakle tri puta je veća nego tada - napomenuo je predsednik i dodao da je minimalac takođe 3 puta veći.

- Sve vreme imamo stabilan kurs dinara... Inflacija je za sve ove godine 72 odsto kada je saberete, a plate su porasle 250-300 odsto - kaže Vučić.

Takođe, predsednik je dodao i da će povećanje penzija biti najmanje 10 odsto, ali svakako više.