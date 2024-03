ZADATAK IM JE ISTI - DEMONIZACIJA SRBIJE I KRIMINALIZACIJA RUKOVODSTVA! Vučić raskrinkao mrežu - ovako sprovode pritiske na Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objasnio je da je Srbija izložena velikim pritisvcima a da se oni vrše kako bi se priznalo Kosovo, uvele sankcije Rusiji i vratila marionetska vlast koja je bila na čelu naše države do 2012. godine.

- Na koji način se ti pritisci provode protiv Srbije. Oni se provode preko institucija, organizacija, agencija i političara - domaćih, regonalnih, međunarodnih; preko medija i tu opet imate - domaće, takozvane srpske pošto nisu obično srpski, regionalni i u širem okviru međunarodni. I ti mediji imaju sledeće zadatak a to je stalna kriminalizacija rukovodstva Srbije, to je dehumanizacija Srbije i to je stvaranje opšte atmosfere veoma loše - kaže Vučić.

Vučić kaže da se isti princip sprovodi i preko određenih NVO.

- Isti recept preko NVO - domaći, međunarodni. Kaže "Fridom hausu" Srbija je pala za 3 mesta - pa pala je jer je izveštaj pisao Nikola Burazer iz ove zemlje. Uvek se isto ponašaju i uvek sinhronizovano deluju kad god je potrebno da se na bilo koji način to učini... Postoje i različite grupe za pritisak koje će ići preko nekih verski, navijačkih i mnogih drugih grupa... - rekao je Vučić.

Šta se sve koristi u pritisku na Srbiju?

- Stalna demonizacija Srbije zbog tobožnjih nedemokratskih odnosno, autokratskih tendencija. Imate podelu na dva dela, izbori nedemokratski, bez ijednog dokaza i baš ih briga za to, a drugo je loše stanje u medijima - kao i na političkoj sceni - stanje će biti dobro tek kada se postave snage koje će u potpunosti da im služe po sva ova 3 cilja, i mediji takođe. Drugo je čuvena Banjska - i to je postalo opšte mesto iz dva razloga. Jedan je da bi se uvek smanjila krivica Kurtijevog režima, da se ne bi pričao o pokušaju ubistva Galjaka, gađanju dece u Štrpcu, o proterivanju Srba, stalnim unilateralnim potezima.. Uvek ćemo to da vadimo i da objašnjavamo kako je Srbija užasan primer. Eto čak sam video kako su Amerikancvi u Tajmsu napisali - "Pošto se srpska vojska tajno približavala Kosovu oni su promenili svoiju doktrinu". Ljudi, jel ste ozbiljni, ja sam mislio da je to malo ozbiljnije - rekao je predsednik.