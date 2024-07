"SREO SAM MLADIĆA IZ SRBIJE, NISAM ZNAO ZA TA DVA MESTA" Vučić ispričao anegdotu iz Pariza - Čuli su da će da se prekopa cela Srbija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Pariza gde će prisustvovati svečanom otvaranju Olimpijskih igara. Predsednik je govorio i ekonomiji i povećanju plata i penzija, ali i litijumu.

Foto: Printskrin/TV Pink

Vučić je ispričao jednu anegdotu sa mladićem iz Srbije.

- Šetao sam juče Parizom pešice, sa 20-30 ljudi iz Srbije sam se slikao. Dogodio mi se jedan susret, sreo sam mladića, 25-30 godina, iz Kraljeva, neka dva mesta kod Kraljeva, nisam znao dva toponima. On je dodao tu "treba da se kopa". Pitao sam šta. On je rekao "ne znam". Šta je suština? Bit cele priče, mladi ljudi nemaju priliku ni ovo o čemu govorim da gledaju niti ih interesuje. Čitaju vesti ne duže od tri sekunde, pogledaju naslov, ne zadrže se duže od četiri sekunde. Oni su čuli da će da se kopa i prekopa cela Srbija. Voleo bih da je moguće i da imamo toliko rude ali nemamo pa je besmisleno. To što je moguće u Loznici da dođe za četiri godine, to je 70 puta manje nego u Boru. To u Loznici, pored Loznice bi trebalo da bude podzemni rudnik, a ne površinski kop kao što je u Boru i Majdanpeku pa da i vizuelno posebno smeta. Ti rudnici su nam danas doneli da je u Boru prosečna plata 1.025 evra i Majdanpeku 920 evra, ne zaboravite da je bila 200 evra plata u Majdanpeku.

- Šta je suština cele priče? Uvek prvo ide kampanja negacije, laže Vučić da je 100.000 dinara. Obradovao sam se jer je to ogroman napredak za Srbiju, ljudi nikada neće biti zadovoljni. Nikada nisam nikog sreo da budu fer i kažu da je dobro. Država je mnogo komplikovana da bi mogla da bude odgovorna za sve, nešto zavisi i od nas. Kampanja ide ovako, negacija i laž kako nije istina, zatim revatilizacija, kao jeste 100.00 upravu su donekle, ali ima i onih koji primaju manje. Onda medijalna plata 78.000 dinara to je opet 700 evra, više nego dvostruko veća nego u doba.

- Ide izmišljanje afera, kriminalizacija koja mora da dovedo do političke egzekucije a ne fizičke. Ovo je model po kojem se to radi i uvek je isto šta god da uradite. Prepuno je bezbroj laži preko njihovih medija, u Valjevu će da se kopa, a neće, to je obmanjivanje. Imate pokondirenih tikvi koliko hoćete u lažnoj eliti koja misli da sve zna. U ovo imaju pravo svi da se razumeju i svi sve znaju, pojma nemaju naravno. Što manje pojma imaju utoliko je briga veća i histerija... To je isto i sa prosečnom platom, shvatili su da smo dostigli cilj pa ga je sad potrebno srušiti i nastaviti kriminalizovanje.