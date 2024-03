"RADIJE BIH UMRO..." Snažna poruka predsednika Vučića - Suviše volim svoju zemlju da bih im bio potrčko

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja medijima još jednom jasno iskazao svoj stav - borba za državu i svoj narod je njegov jedini put.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Jedan velikan mi je tri puta ponovio, a što ti njih ne pustiš u Beograd, kako je to kod Orbana i Erdogana. Rekao sam mu, vidiš, moji snovi su različiti od tvojih, moji snovi se tiču budućnosti moje zemlje, ono što treba da uradimo do 2027. godine, tiču se razultata, a ne toga koliko ću biti na vlasti. Bolje mi je da izgubim vlast, ali je nikada ne bih predao da bih sebe čuvao. Radije bih umro na bilo koji način nego što bih prihvatio to što si mi rekao. Suviše volim svoju zemlju da bih im bio potrčko. Boriću se i daću sve od sebe, više nego ikada da se suprotstavim onima koji bi da sruše Srbiju i Beograd, a na ucene neću nikada pristati. Razumem što je potrebno od mene praviti demona.