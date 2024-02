VUČIĆ: Srbija značajan proizvođač artiljerijskih projektila u Evropi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija sa proizvodnjom od više od 50.000 artiljerijskih projektila velikog kalibra značajna na evropskom nivou. Na prikazu dela naoružanja Vojske Srbije u Nišu, Vučić je rekao da će Srbija pokušati da dostigne proizvodnju artiljerijskog projektila od 100.000 komada godišnje.

Foto: Novosti

- Juče je Šolc rekao da će pokušati da digne nemačku proizvodnju na 200.000 komada takvih najvažnijih artiljerijskih projektila, obično do 155 milimetara. Ako može Nemačka 300.000, mi ćemo 100.000 napraviti - poručio je Vučić.

On je naglasio da je sa takvom proizvodnjom Srbija značajan igrač na evropskom nivou.

- Naši proizvodi su značajno jeftiniji i mnogi ljudi misle da su naši najefikasniji. Zato što je naše raketno punjenje sigurno dobro i kod nas tu nema promašaja. Svi to hoće da kupe - naglasio je Vučić. Dodao je da je velika tražnja za municijom i oružjem uopšte, i da niko ne može da proizvede dovoljno.

- Da otvorimo još 10 fabrika, toliko ljudi vole da se biju po svetu, da je to čudo. Svi samo traže municije. Svima fali municije. Juče je nemački kancelar reagovao i rekao da mora Nemačka da podigne da bi mogla sebe da čuva. Naravno da Ukrajini pomaže. Posao je posao, znate, nije svaki posao lep i lagan, ali moraju se zaraditi pare, mora se živeti od toga - konstatovao je Vučić.

Predsedniku je prikazan modernizovani Oganj M17, a on se posebno zanimao kod proizvođača da li mogu da unaprede i ubrzaju proizvodnju raketne artiljerije, i dobio je odgovor da, ukoliko se fokusiramo samo na proizvodnju "tamnave", može da se duplira u roku od godinu dana. Predsedniku su zatim prikazane nove generacije termobaričnih raketa sa dva puta povećanom probojnošću.

- Video sam da Rusi ne mogu da koriste previše te termobarične, valjda jedno po jedno. Da razumete o čemu se to radi, zato što su oni unapredili to oružje i to kad pogodi, nije pitanje da li će da vas pogodi ili ne. Možete da budete u mašini, ali ono izlaže kiseonik na minutu vremena i može da vam pobije posadu, a da pogodak ne bude ni blizu. To je vrlo komplikovano, vrlo nezgodno naoružanje - rekao je Vučić.

Njemu je zatim pokazana stara i nova verzija BOV M86. To su vozila koja su bila u mirovnim misijama i koja će biti zamenjena "milošem". Nove verzije BOV imaju povećanu zaštitu i od municije kalibra 20 mm sa bočne strane. Zatim je predsedniku prikazana modernizovana "strela 10", kao deo trupnog PVO. Ona ima raketu nove generacija sa 30 odsto većim dometom i namenjena je taktičkim dronovima kao što je "barjaktar". Vojnici su predsedniku predstavili i poslednju generaciju PASARS-a sa topom od 40 mm i protivokotnom raketom 2T, a opremljen je da može da gađa i ciljeve na zemlji i ciljeve u vazduhu.