"ČEKA NAS 6 MESECI UŽASNO TEŠKIH U POLITIČKOM SMISLU" Vučić: Stižu izbori u Rusiji - Raste pritisak na Srbiju

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić ovog jutra gostuje na TV Prva.

Foto: Printskrin/TV Prva

- Za nas će narednih 6 meseci biti užasno teški. Imate izbore u Rusiji. 17. marta su predsednički izbori na kojima će Putin, izvesno je, potvrditi svoj mandat. Raste pritisak na nas. Srbija nije rušila odnose sa Rusijom i za to plaćamo visoku cenu - rekao je predsednik.

- Neko spolja finansira neku tobož studenstku organizaciju "forca Požega". Pa šta je to forca Požega, pa to nije "torcida". I to finansiraju. "Imam prsluk i šatorsko krilo i sad ću ja da pravim revoluciju". Ajde dete idi kući, porazgovaraj sa roditeljima najpre - navodi on.

Kako kaže pred nama su meseci teški u političkom smislu.

- Nas čeka 6 meseci užasno teških u političkom smislu, ali dobrih za ljude - rekao je predsednik i podsetio na povećanje plata i penzija.